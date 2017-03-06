| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
數十警力圍捕槍擊犯 警匪開槍對峙
 首頁 > 社會

誰說警政署處理陳抗太軟？ 228鬧事警方再辦3人

2017-03-06  21:31

〔記者王冠仁／台北報導〕警方日前偵辦228紀念日當天，發生在台北市中正紀念堂的陳抗衝突事件，當晚將涉嫌觸犯傷害、妨害公務、公然侮辱、毀損國旗罪等罪嫌的蔡丁貴、統促黨成員、愛國同心會成員等4人送辦。不過，警方根據新的蒐證畫面，又發現有3人出現違法行為。

警方表示，自由台灣黨主席蔡丁貴在228當天，率眾到台北市中正紀念堂，企圖拉扯蔣公銅像；中華統一促進黨、愛國同心會等統派團體也前往聲援。部分獨派民眾繞過警方防線前往統派區域叫囂，兩派人馬發生衝突。

混亂中，統促黨成員李承龍出拳毆打中正一分局保防組長楊文振，統促黨成員黃智威也出手推擠楊，隨後還踢踹一名已倒地的民眾。此外，愛國同心會成員張秀葉也對獨派民眾踹擊、拉扯頭髮。

警方持續比對當日蒐證畫面後，辨識出一名年金改成謝姓成員，當天涉嫌毆打民眾；統派陳姓成員出手拉扯民眾；另名統派楊姓成員，更阻擋民眾去向還出言恐嚇。警方說，這3人在昨天、前天先後到案，被警方依強制、傷害、恐嚇等罪嫌送辦。

廣告
  • 統促黨成員李承龍出拳毆打中正一保防組長楊文振。（記者王冠仁翻攝）

    統促黨成員李承龍出拳毆打中正一保防組長楊文振。（記者王冠仁翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228 228紀念日
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：誰說警政署處理陳抗太軟？ 228鬧事警方再辦3人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.