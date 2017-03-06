誰說警政署處理陳抗太軟？ 228鬧事警方再辦3人

2017-03-06 21:31

〔記者王冠仁／台北報導〕警方日前偵辦228紀念日當天，發生在台北市中正紀念堂的陳抗衝突事件，當晚將涉嫌觸犯傷害、妨害公務、公然侮辱、毀損國旗罪等罪嫌的蔡丁貴、統促黨成員、愛國同心會成員等4人送辦。不過，警方根據新的蒐證畫面，又發現有3人出現違法行為。

警方表示，自由台灣黨主席蔡丁貴在228當天，率眾到台北市中正紀念堂，企圖拉扯蔣公銅像；中華統一促進黨、愛國同心會等統派團體也前往聲援。部分獨派民眾繞過警方防線前往統派區域叫囂，兩派人馬發生衝突。

混亂中，統促黨成員李承龍出拳毆打中正一分局保防組長楊文振，統促黨成員黃智威也出手推擠楊，隨後還踢踹一名已倒地的民眾。此外，愛國同心會成員張秀葉也對獨派民眾踹擊、拉扯頭髮。

警方持續比對當日蒐證畫面後，辨識出一名年金改成謝姓成員，當天涉嫌毆打民眾；統派陳姓成員出手拉扯民眾；另名統派楊姓成員，更阻擋民眾去向還出言恐嚇。警方說，這3人在昨天、前天先後到案，被警方依強制、傷害、恐嚇等罪嫌送辦。