程宇死咬梁女 警：可能想尋求死刑之下的一線生機

2017-03-06 22:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕性侵害通緝犯程宇姦殺小模命案，程宇死咬女友梁思惠涉案，還瞎扯梁思惠用手電筒打死者，逞慾時幫忙照明與脫死者褲子，目前已經證明全都是他鬼扯，他為何死咬自己的女朋友？台中市警方認為，程宇相當畏懼死刑，可能想以「受人指揮教唆」，想尋求死刑中的一線生機。

台灣刑法對於結合犯的處罰相當重，程宇是犯下性侵害、殺人與強盜三項犯行的結合犯，如果不考慮其他因素，判處死刑的可能性不低，他被台中警方留置時，堅持不透露死者下落，還宣稱死者在張姓攝影師住處，要帶警察去新北市張姓攝影師住處找死者，直到台中市警局六分局勸告他，犯後態度影響量刑，犯後態度差，可能會判死刑，他才轉變態度，在驅車到張姓攝影師的路途中坦承殺人。

程宇不只是咬梁女在場，他還瞎掰說，梁女認為陳姓小模搶她拍廣告的機會，跟她有仇怨，才會教唆他殺害對方，梁女幫忙約死者出來，再由他下手，他下手性侵害與勒死死者時，梁女在旁觀看，還幫忙照明，並教唆他用肩包的肩帶將死者拖行50公尺。

上述案情，目前已證明是程宇瞎扯，至於他為何死咬自己的女朋友，台中市警方說，他們對此討論甚久，唯一合理的解釋，是程宇怕死刑，希望以「女朋友教唆我行兇，我只是配合」等說詞，來求得一線生機。