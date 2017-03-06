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女模命案 梁母替女兒喊冤：「她不可能會分身！」

梁母堅稱與程宇一前一後進入超商的黑衣女子不是自己的女兒。（記者王冠仁翻攝）

2017-03-06  16:25

〔記者王冠仁／台北報導〕小模命案案情逆轉，日前外界一直將矛頭指向梁思惠因嫉妒陳姓小模，才夥同男友程宇設下性侵殺人陷阱，甚至一度認為梁是命案主嫌。不過，梁女被逮後矢口否認，梁女母親也在臉書上發文替女兒喊冤，聲稱梁女有不在場證明。

梁母寫道，程宇在2月20日就將梁的手機偷走，控制梁不能跟朋友連絡，還模仿梁女使用注音文。而3月1日案發當天，早上11點她親自叫梁女起床，梁女還跑去她房間用電腦，中午12點半時她還跟梁女一起吃午餐，下午1點她出門上班時梁女也還在家。

梁母強調，新聞畫面中，3月1日上午11點46分到12點多與程宇出現在便利商店的人，「絕對不是斯惠」、「她不可能會分身」。梁母更說，她家門口的監視器與住家內的電腦都可以作證。

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