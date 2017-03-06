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台南白河民宅火警 1盲翁葬身火窟

白河區大竹里1處民宅昨晚傳火警，69歲張姓屋主雙眼失明，逃生不及，初步調查疑因電線走火釀禍。（記者王涵平翻攝）

2017-03-06  08:42

〔記者王涵平／台南報導〕白河區大竹里1處民宅昨晚傳火警，69歲張姓屋主雙眼失明，逃生不及，初步調查疑因電線走火釀禍。

南市消防局昨晚約8時32分獲報白河區大竹里1住宅火警，立即派遣各式消防車輛共計13車與警消、替代役總計41人前往灌救，現場為磚造建物鐵皮加蓋，火勢猛烈，獲悉屋內有人受困，立即破門搶救，然張姓男子因雙眼失明，逃難不及倒臥床旁，己明顯死亡。

屋主妻逃離時左手臂及腳部小面積燙傷送醫治療，火勢約半小時撲滅，燃燒面積120平方公尺，財損及真正起火原因仍待調查。

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  • 白河區大竹里1處民宅昨晚傳火警，警消破門搶救，69歲張姓屋主雙眼失明，逃生不及。（記者王涵平翻攝）

    白河區大竹里1處民宅昨晚傳火警，警消破門搶救，69歲張姓屋主雙眼失明，逃生不及。（記者王涵平翻攝）

  • 白河區大竹里1處民宅昨晚傳火警，市議員張世賢前往關切。（記者王涵平翻攝）

    白河區大竹里1處民宅昨晚傳火警，市議員張世賢前往關切。（記者王涵平翻攝）

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