鬱女輕生遇暖男 撕爛遺書撒入海

2017-03-05 23:36

〔記者吳政峰／基隆報導〕蔡女日前心情欠佳，寫好遺書，站在基隆港邊欲輕生，就在準備投海之際，被一名路過的黃男喚住，黃男以「朋友」身分，把她勸離岸邊，並聆聽其心事，黃女找到傾訴管道後，滔滔不絕說出心中鬱悶，抒發完畢心情獲得緩解，當場撕毀遺書撒入港內，打消自盡念頭。

40歲蔡女精神狀況不穩定，2日覺得無人關心，萬分沮喪，寫了封遺書，晚間近11時許到基隆港海洋廣場，跨出圍欄，站在堤岸邊緣，打電話給朋友交代後事，友人回「我照顧妳照顧得很累！」

黃男路過，見蔡女再一步就要落海，立刻衝上前問「小姐，你還好嗎？」蔡女邊講電話邊望著他，語焉不詳。

黃男擔心蔡女想不開，以「海水很冷」、「請妳吃東西」、「有事可以跟我說」為由，請她遠離岸邊，蔡女同意配合，並開始訴說生活不如意。

蔡女講到激動處，把遺書攤給黃男看，上頭字跡潦草，隱約可見「沒有人關心我，沒有朋友」等字，黃男安慰她莫悲觀，先冷靜下來，並說「妳現在不就在跟朋友說話嗎？」

蔡女似乎感受到誠意，情緒漸緩，還把手中電話拿給黃男，黃男趁機請對方趕來現場，同時利用自己手機報案。

交談後，蔡女不再有尋短念頭，改口說遺書是「日記」，當場把它撕爛並丟入港內，回到柵欄後方，直到警方來到，黃男才安心離去。

員警先將蔡女帶回派出所，得知她有憂鬱症與恐慌症，不適合獨自返家，便聯繫其曾姓友人來安撫，待心情平復，兩人才離開警局。

本報找到黃姓暖男，得知他29歲，職業為公務員，他證實當天休假，下公車時看到蔡女處境危急，才會上前關心，餘未多談，只說「人平安就好！」

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