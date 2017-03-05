鬱女輕生遇暖男 撕爛遺書撒入海
〔記者吳政峰／基隆報導〕蔡女日前心情欠佳，寫好遺書，站在基隆港邊欲輕生，就在準備投海之際，被一名路過的黃男喚住，黃男以「朋友」身分，把她勸離岸邊，並聆聽其心事，黃女找到傾訴管道後，滔滔不絕說出心中鬱悶，抒發完畢心情獲得緩解，當場撕毀遺書撒入港內，打消自盡念頭。
40歲蔡女精神狀況不穩定，2日覺得無人關心，萬分沮喪，寫了封遺書，晚間近11時許到基隆港海洋廣場，跨出圍欄，站在堤岸邊緣，打電話給朋友交代後事，友人回「我照顧妳照顧得很累！」
黃男路過，見蔡女再一步就要落海，立刻衝上前問「小姐，你還好嗎？」蔡女邊講電話邊望著他，語焉不詳。
黃男擔心蔡女想不開，以「海水很冷」、「請妳吃東西」、「有事可以跟我說」為由，請她遠離岸邊，蔡女同意配合，並開始訴說生活不如意。
蔡女講到激動處，把遺書攤給黃男看，上頭字跡潦草，隱約可見「沒有人關心我，沒有朋友」等字，黃男安慰她莫悲觀，先冷靜下來，並說「妳現在不就在跟朋友說話嗎？」
蔡女似乎感受到誠意，情緒漸緩，還把手中電話拿給黃男，黃男趁機請對方趕來現場，同時利用自己手機報案。
交談後，蔡女不再有尋短念頭，改口說遺書是「日記」，當場把它撕爛並丟入港內，回到柵欄後方，直到警方來到，黃男才安心離去。
員警先將蔡女帶回派出所，得知她有憂鬱症與恐慌症，不適合獨自返家，便聯繫其曾姓友人來安撫，待心情平復，兩人才離開警局。
本報找到黃姓暖男，得知他29歲，職業為公務員，他證實當天休假，下公車時看到蔡女處境危急，才會上前關心，餘未多談，只說「人平安就好！」
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 18％退場年限 軍公教將一致
- HBL》高國豪轟38分超狂 松山大勝南山笑收第5冠
- 川普反守為攻 控大選時遭歐巴馬監聽
- （影音專訪）黃明志小三迷影像 竟逼弟妺演哭戲
- 緊繫安全帶 蝶戀花車禍倖存夫婦 康復出院
- 滿天星號召親子們 站出來反同
- Shiny爆遭狂粉尾隨 老爸每小時查勤
- 新北青銀共居擬擴大 初步鎖定學校周邊
- 宜蘭獎系列展 廖啟恒打頭陣
- 全台最暢銷 降血脂冠脂妥發現偽藥
- 經典賽》「守備一般打擊不強」台灣隊被唱衰
- 經典賽》遭轟逆轉砲 荷蘭熱身賽不敵尚武
- 星期專論》國民黨的美國朋友們
- 【愛讀書】《疼痛是一道我穿越了的牆》
- 遊客取山泉 鋸斷玉山塔塔加園區水管
- 神盾血濺休息室 幸好不是慣用手
- 韓平均第一次性經驗12歲 未成年保險套販賣機登場
- 海上倒漆？ 海研二號：做中和處理
- 險遭金酒翻船 台啤聽牌
- 劉若英奪特優劇本獎 花3年產《易副官》寫到當媽
- 拚自主國防 立委籲投資軍需工業
- 印航環球1周從機師到地勤全女性 申請金氏紀錄認證
- 白色恐怖罹難者曾維成
- 動不動就遭「霸凌」丟下水 無尊曝KID私下暖心舉動
- 不走西進老路 國銀往新南向集結
- 八仙撤銷停業處分「噤聲」？ 侯友宜回應了
- 竹縣首座寵物公園 竹東啟用
- （台南）新立委轉選市長？ 綠營內戰鼓揚
- 美薩德若來台 共軍嗆就攻台
- 【朵朵小語】人生施工中
- 富邦沙漠風暴 邪門一戰還傷了洋投
- SBL》台啤換洋將沒問題 橫掃金酒挺進四強
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 險被巨木插爆頭 賴床老爸幸運逃過死劫
- 石門水庫剩不到半座 明凌晨人工增雨救水情
- 86公分大錦鯉 新月廣場展出
- 《一週大事》2月26日至3月4日
- 中國以校逼政 大學校園淪統戰場域
- 直言集》最後一哩路的眉角
- 談扁案、郭瑤琪案 陳師孟：會還人民公道
標題：鬱女輕生遇暖男 撕爛遺書撒入海
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email