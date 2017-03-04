后里農會賄選案 22人自白犯案 繳回6.6萬元

2017-03-04 17:48

〔記者張瑞楨、李忠憲／台中報導〕后里區農會打破四十年來同額競選態勢，今年首度出現競爭，不料，檢調卻接獲賄選線索，傳喚時代力量立委洪慈庸的特別助理、前台中市后里代表會主席王朝坤，以及洪慈庸服務處志工詹進興，在已有22名會員坦承收到賄款，並繳出共6萬6000元等證據下，檢方今天清晨以2人涉嫌賄選，違反農會法，涉案重大且有勾串滅證之虞聲請羈押，台中地院裁定2人各以20萬元交保候傳。

對此，可望獲得后里農會下一任總幹事遴聘的陳清琪則說，他看到媒體報導才知上述案件，他不清楚狀況，但他絕對沒有賄選。

洪慈庸則今天發表聲明：地方服務處兩名無給職志工同仁遭檢舉，在農會選舉中疑有不法行為，並接受檢方調查；洪慈庸委員認為，農會改革是許多農民共同的期望，長久以來的各種弊端，絕不該再次發生，希望司法單位「勿枉勿縱」，徹查真相。

台中地檢署調查昨天搜索王朝坤住處，查扣名冊等證物，並陸續傳喚十多名的后里農會會員，調查顯示，王朝坤與詹進興拿了19萬5000元，交給張姓女樁腳，由張女以每張選票3000元代價向會員賄選，目前已有22名會員繳出賄款共6萬6000元。

至於后里區農會的選情，是農會前推廣股長、屬「市長派」的陳清琪，力拼現任總幹事王鈺州，雙方上月在農會代表選舉時，以十七比十七打成平手後，選舉更為白熱化，日前第二階段理監事選舉投票結果，陳清琪拿下九席中的五席，贏過王的四席，等同宣告陳可順利獲得下一任總幹事遴聘。