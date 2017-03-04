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曾獲散打搏擊冠軍 特搜隊員登山失蹤

2017-03-04  09:43

〔即時新聞／綜合報導〕台北市消防局雙溪分隊特搜隊員李盈勳，曾獲全國散打搏擊錦標賽75公斤級冠軍，身材精壯體能良好，他於2月28日和2名其他分隊的消防員，相約攀登花蓮南二子山，卻在3月1日尋找水源時失蹤，消防局已派出人員前往搜救。

據《蘋果日報》報導，李盈勳和另2人在3月1日時，於南二子山海拔1050公尺處紮營，下午4時他離開營地想找到水源，就此消失無蹤。剩下的2名消防員在3月2日時，原地找了一天還是沒看到李盈勳，於是2人在昨日傍晚下山到西林派出所報案。

消防局接獲通報後，在今日上午派出19名救難人員，搭乘直升機到達山區，花蓮縣消防局副局長吳泰濬指出，透過GPS衛星電話定位，研判李盈勳失蹤的地方，可能是在萬榮鄉初見溪和恰堪溪交會點。

鑑於李男目前已失去音訊長達3天，搜救人員希望把握黃金時間，以地毯式搜索找尋李盈勳的下落。

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  • 台北市消防局雙溪分隊李姓特搜隊員傳登山失蹤，19名救難人員出發前往搜救。示意圖，與內文無關。（資料照，記者蘇福男翻攝）

    台北市消防局雙溪分隊李姓特搜隊員傳登山失蹤，19名救難人員出發前往搜救。示意圖，與內文無關。（資料照，記者蘇福男翻攝）

  • 台北市消防局雙溪分隊1名特搜隊員登山失蹤。（圖擷自Google街景）

    台北市消防局雙溪分隊1名特搜隊員登山失蹤。（圖擷自Google街景）

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