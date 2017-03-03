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混賣劣米涉詐欺 中興米經營高層無罪定讞

2017-03-03  13:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕聯米公司生產中興米「優健長米」系列的「臻品」、「臻美」、「臻香」等3公斤包裝米，涉嫌以「等外米」混充「三等米」，聯米管理處楊姓處長及吳姓廠長遭詐欺罪起訴，一審判2人無罪，檢方不服提上訴，智財法院維持原判，日前判2人無罪定讞。

檢方起訴指出，聯米中興米102年間出廠的「優健長米」系列之「臻品」、「臻美」、「臻香」等3公斤包裝米，經農糧署查驗為「等外米」，碎粒分析達24%，超過20%標準，不符CNS三等米標準，詐欺獲利439萬餘元。

法院審理時，楊姓處長供稱，他在公司僅負責處理財務、會計，無指示吳姓廠長以「等外米」混充「三等米」的權限，對包裝米的生產、碾製貨品管也無所知悉，且農糧署僅以單一品項「臻美」包裝米1包為抽查，不能證明102年度所有的「優健長米」系列都不合格。

吳姓廠長也否認詐欺，認為農糧署人員在搬運「臻美」包裝米時，未採取保護措施，加上長米亦斷裂，質疑其檢驗結果正確性。

法官認為，農糧署抽查承辦員證稱，抽查的「臻美」包裝米，是她自行在通路買回抽驗的，並非直接取自聯米公司，出貨過程或通路存放方式致使碎粒增加亦不無可能，聯米頂多涉過失而非故意，且不能單以「臻美」包裝米未達三等米標準，就推論該時期「優健長米」系列，有通案性以等外米混充三等米的行為，認定聯米管理處楊姓處長及吳姓廠長罪證不足，判處無罪。據了解，案發後吳姓廠長已離職。

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  • 聯米公司生產中興米「優健長米」系列，涉嫌以「等外米」混充「三等米」，遭詐欺罪起訴，智財法院判聯米管理處楊姓處長及吳姓廠長無罪定讞。（記者陳慰慈攝）

    聯米公司生產中興米「優健長米」系列，涉嫌以「等外米」混充「三等米」，遭詐欺罪起訴，智財法院判聯米管理處楊姓處長及吳姓廠長無罪定讞。（記者陳慰慈攝）

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