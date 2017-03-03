童仲彥妻李秀環又酒駕 警局拘留室過一夜
2017-03-03 12:54
［記者陳恩惠／台北報導］台北市議員童仲彥的妻子李秀環又酒駕了！繼2012年6月間，酒後強行駕車搭載童返家，遭童「大義滅親」獲緩起訴處分之後，昨天晚間李秀環駕車行經北市內湖區，遇北市保安大隊員警攔檢，意外聞到酒味，發現李女酒測值為0.29MG/L，警詢後依公共危險罪送辦，士林地檢署今天上午複訊後，當庭請回。
台北市保安大隊第二中隊4名警員，昨天晚間在北市內湖區舊宗路二段183號前進行臨檢，大約晚間9時40分，盤查過往車輛，攔下李女的座車，要求李女張口吹氣時，意外聞到些許酒味，於是請李女路邊停車受檢，進行酒精測驗，意外發現她的酒測值超標，於是帶回隊部偵訊。
李女表示，晚間和親友在北市松山區知名薑母鴨店內餐敘，席間並未飲酒，因為天氣冷，所以喝了較多湯，聚會大約到晚間9時餘結束，會後由於她認為自己並未飲酒，應該沒有酒駕的問題，於是駕著向友人借來代步的轎車，駛離返家休息，沒想到遇上臨檢，令她訝異的是，酒測值竟然超標，讓她大呼「原來吃薑母鴨也會酒測超標？」
保大表示，由於李女到案時，雖然她相當配合，但初步偵訊後已近凌晨零時，移送到轄區內湖警分局時，已來不及移送士林地檢署複訊，警方只好請她在分局拘留室過一夜，直到今天上午9時才移送地檢署；檢方複訊後，將她請回。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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