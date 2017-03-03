行人闖平交道遭撞死 台鐵誤點影響逾7000人

2017-03-03 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵今早發生行人闖平交道遭撞死事件，台鐵內壢到桃園間一度單線行車，多列次受到延誤，目前該區間車已放行恢復行車，約有7720人受影響。

台鐵表示，今清晨5時53分1110次新竹開往基隆區間車，於內壢=桃園間西線（58公里733公尺）玉山街平交道因路人跨越路線遭撞擊，屍體卡於第二車車下，車上約350位旅客由1112次東線現場接駁於6時45分到桃園，現場改東正線單線行車。

經路警到場蒐證處理後，現場於7點26分放行，該區間車晚98分，共影響19列次、531分、約7720名旅客。（08：12更新）