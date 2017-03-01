高雄機車停放車頭朝外挨罰 台北：汽車才限定方向

2017-03-01 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄日前傳出一名李姓婦人將車停在家門口騎樓，卻遭檢舉機車車頭未朝內、後輪未與人行道邊緣標齊等，遭連開22張罰單，住戶雖提行政訴訟卻敗訴。台北市停管處對此表示，北市並無規定車頭必須朝內；北市交通大隊則指出，僅有汽車在停放時需留意要依指定方向停車，否則將開罰。

一名李姓婦人與家人在去年3月3日到17日的兩週期間，遭檢舉機車停放違規，據警方指出，檢舉人在2週內寄了20幾張檢舉的照片，指稱機車擺放不齊，便依法取締。事後李婦雖提行政訴訟卻敗訴，不過高市府事後已為此進行修法，將規定改為「機車沿騎樓地外緣橫放即可，不需對齊，車頭也不用朝內」。

《蘋果》報導，台北市停管處主任秘書陳冠龍對此表示，北市不管機車停在機車格或騎樓開放機車停放處，都沒規定機車車頭須朝內。北市交通大隊則指出，目前只有在停放汽車時，若未依指定方向停車將可依法開罰。