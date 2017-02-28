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桃太郎停車格遭塗銷 中市府：事證消失無法開罰

2017-02-28  17:46

〔即時新聞／綜合報導〕台中永采烘焙坊才因勞資糾紛被勞工局開罰100萬並「暫停營業」，永采彭父所經營的桃太郎日式餐廳，也被民眾發現占用公有地，自劃停車格，就在市府查證屬實將要在3/1日派人前往稽查並裁罰時，有民眾眼尖發現今日桃太郎外的停車格竟消失了，台中市交通局長王義川證實確認車位已遭塗銷，由於事證消失，因此無法對其發罰。

據《蘋果》報導，台中桃太郎日式餐廳停車位才剛遭踢爆占用公有地做為己用，就在交通局預計3/1日前往稽查時，今就有民眾行經發現停車格已被塗銷。

王義川表示，因店家未營業，不知道到底是誰塗銷車位格線。但因事證已消失，因此無法依照《停車場法》進行罰款。

但據了解，當地里長昨日晚間有與店家做溝通，研判業者應是在夜間悄悄請人處理，但致電進桃太郎詢問時，店內小姐表示已經在外頭放置禁止停車告示牌，但並不知道是誰塗銷停車格的。

至於餐廳門口占用無遮簷人行道兩階梯是否違法，台中市都發局長王俊傑表示，須比照餐廳設計圖才能知道是否違法。

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  • 桃太郎餐廳遭人檢舉占公有地私劃停車格，今被民眾發現在市府開罰前，事證已遭到塗銷。（圖擷取自批踢踢八卦版）

    桃太郎餐廳遭人檢舉占公有地私劃停車格，今被民眾發現在市府開罰前，事證已遭到塗銷。（圖擷取自批踢踢八卦版）

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