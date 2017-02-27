機場捷運湧遊客 婦人呼吸困難在車廂暈倒
2017-02-27 17:17
機捷試營運期間再加上連假，湧進大批遊客，有婦人今日在車廂內呼吸困難直接昏倒。（資料照，記者陳昀攝）
〔即時新聞／綜合報導〕機場捷運今日下午2時許發生乘客昏倒的意外，1名婦人和女兒要從台北車站搭機捷到桃機第二航廈，在車廂內突然暈倒，幸好經過搶救沒有大礙。
據《三立新聞》報導，機捷試營運期間再加上228連假，導致大批遊客前來體驗，車廂內十分擁擠，該名婦人當場呼吸困難直接昏倒，還好急救後她並無生命危險。
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