連假前大掃蕩 新莊警5小時逮15人

2017-02-25 17:34

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊警分局昨晚9時許配合警政署執行全國性擴大臨檢，掃蕩新莊、林口、泰山地區內治安顧慮場所，至今晨1時許，短短5個小時共查獲3名通緝犯、12名毒蟲，起出大量毒咖啡包、安非他命及K他命，積極拚治安，打擊不法。

新莊警方表示，為有效打擊不法、維護治安，採用「閉鎖式」擴檢及掃蕩，針對轄內治安顧慮場所，例如KTV、網咖、撞球場、汽車旅館及遊藝場等地方臨檢，加強執法盤查力度，威力掃蕩毒品及不法幫派，共查獲150公克的毒咖啡包，K他命共60公克及21.63公克的安非他命，積極拚治安。

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