| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
男子爬上左營果貿眷村20樓 警消到場救援
 首頁 > 社會

連假前大掃蕩 新莊警5小時逮15人

2017-02-25  17:34

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊警分局昨晚9時許配合警政署執行全國性擴大臨檢，掃蕩新莊、林口、泰山地區內治安顧慮場所，至今晨1時許，短短5個小時共查獲3名通緝犯、12名毒蟲，起出大量毒咖啡包、安非他命及K他命，積極拚治安，打擊不法。

新莊警方表示，為有效打擊不法、維護治安，採用「閉鎖式」擴檢及掃蕩，針對轄內治安顧慮場所，例如KTV、網咖、撞球場、汽車旅館及遊藝場等地方臨檢，加強執法盤查力度，威力掃蕩毒品及不法幫派，共查獲150公克的毒咖啡包，K他命共60公克及21.63公克的安非他命，積極拚治安。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 新莊警方在連假前，針對網咖、KTV、撞球場、汽車旅館及遊藝場等地進行擴大臨檢，5小時逮捕15人，起獲大量毒品。（記者王宣晴翻攝） （來源警方）

    新莊警方在連假前，針對網咖、KTV、撞球場、汽車旅館及遊藝場等地進行擴大臨檢，5小時逮捕15人，起獲大量毒品。（記者王宣晴翻攝） （來源警方）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：連假前大掃蕩 新莊警5小時逮15人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.