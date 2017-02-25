謊稱山區藏槍 毒犯趁借提時跳下溪谷逃跑

2017-02-25 14:17

〔即時新聞／綜合報導〕刑事局中部打擊犯罪中心，日前借提販毒竊盜集團主嫌黃俊傑外出時，被黃男逮到機會跳下溪谷逃逸，但當時不知黃是失足墜谷還是跳溪，警方動員人力大規模搜查，經過一日後仍找不到人，確定黃嫌應該脫逃。

綜合媒體報導，黃俊傑遭逮後向警方供稱在南投山區藏槍，便在中打中心借提他到埔里鎮關刀山取槍時，帶著警方在山區打轉4個小時，接著在傍晚近5點，趁機跳下300公尺深的溪谷，警方則因山區下雨起霧，反被困在半山腰峭壁懸崖，只得求助消防員脫困。

警消隔日上山搜索，原以為黃嫌帶著腳鐐行動不便，應該受傷倒在某處，但在搜索整日後仍遍尋不著，才確定黃男已經逃跑。

檢警透露，因黃是埔里人，研判他熟知山區地形複雜且手機通訊不佳，才將警方騙往此處，且黃在看收所就十分狡詐，在自白書中寫下藏有大批槍械，成功吸引警方注意，並帶著警方在山區打轉，找到機會逃跑。