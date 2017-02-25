謊稱山區藏槍 毒犯趁借提時跳下溪谷逃跑
2017-02-25 14:17
〔即時新聞／綜合報導〕刑事局中部打擊犯罪中心，日前借提販毒竊盜集團主嫌黃俊傑外出時，被黃男逮到機會跳下溪谷逃逸，但當時不知黃是失足墜谷還是跳溪，警方動員人力大規模搜查，經過一日後仍找不到人，確定黃嫌應該脫逃。
綜合媒體報導，黃俊傑遭逮後向警方供稱在南投山區藏槍，便在中打中心借提他到埔里鎮關刀山取槍時，帶著警方在山區打轉4個小時，接著在傍晚近5點，趁機跳下300公尺深的溪谷，警方則因山區下雨起霧，反被困在半山腰峭壁懸崖，只得求助消防員脫困。
警消隔日上山搜索，原以為黃嫌帶著腳鐐行動不便，應該受傷倒在某處，但在搜索整日後仍遍尋不著，才確定黃男已經逃跑。
檢警透露，因黃是埔里人，研判他熟知山區地形複雜且手機通訊不佳，才將警方騙往此處，且黃在看收所就十分狡詐，在自白書中寫下藏有大批槍械，成功吸引警方注意，並帶著警方在山區打轉，找到機會逃跑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 連假首日北部清晨下探10度 4縣市大雨特報！
- 年改違信賴保護？學者：公平與永續才是信賴利益
- 《奧斯卡預測》最佳影片「拉拉鍊」賭勝「月光下」 丹佐硬尬凱西搶影帝
- 【深藍色心境】不懂女生
- 自由廣場》永懷領袖暴政
- 洪秀柱提醒年輕人 別染上藍營醬缸文化
- 連開16小時腦溢血 司機疑過勞死
- NBA》才剛拿到新球衣… 轉隊首戰砍12分被開除
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 《謠言終結站》吃老薑可清肺？ 醫︰不如多吃彩色蔬菜
- 說清楚「兩顆子彈」 詹啟賢重申報告中常會留紀錄
- 中科院發展無人水上載具 可成無人攻擊艦、偵搜艦
- 中國老兵赴京請願慘遭攔截 多人被打下落不明
- 致青春！ 《惡作劇之吻》一張照讓網友瘋狂
- IAEA：伊朗已將獲准濃縮鈾限制儲量減半
- 網球》馬賽公開賽 松加、壞小子首次交手
- 安全生活不可不知 老舊熱水器自爆是這原因
- 為戲落髮！唐嫣短髮超減齡美翻天
- 男童臉上長白點 不是白斑是汗斑
- 「民族救星」下架 興大銅像換湯惠蓀
- 全輝龍移訓神戶 僅胡金龍「薪」定
- 台灣F16升級棚廠啟用 將大幅提升空軍戰力
- 千金小姐好壞 浪撲死會男
- 李逸洋、陳慈陽人事案 立院通過
- NBA》史上最爽浪人？ 2球隊砸9.3億將他解雇
- 《清境農場至翠峰路段》假日大遊覽車 台14甲線仍禁行
- 紅害外出騎單車 小心當空氣清淨機
- 竹東河濱公園 2000株櫻花下週盛開
- 今到明天水氣最多！北部地區整天都會下雨
- 恐針鄭凱文 找到「失散兄弟」
- 自由廣場》去台灣話的台灣化？
- 合歡山公路26K土石崩塌 交通一度中斷
- NBA》太陽錯失關鍵罰球 延長賽不敵公牛
- 「外鄉女」開拍 取景基市府員工宿舍
- 烘焙坊離職學生轉飯店實習 業者稱讚工作態度良好
- 2/25重要財經新聞一覽
- 大推台南資料開放平台 他臉書po文給予肯定
- 自由談》沒有信賴，何來保護？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：謊稱山區藏槍 毒犯趁借提時跳下溪谷逃跑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分