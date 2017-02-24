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不當CPR害2歲女童喪命 褓母判賠780萬
2017-02-24 18:44
〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名51歲的曾姓褓母，102年間受託照顧2歲徐姓女童「樂樂」，同年6月，她因樂樂身體癱軟、嘴唇發白，竟施以不當心肺復甦術（CPR），致樂樂肝臟裂傷休克致死。法院依業務過失致死罪，判她有期徒刑1年2月確定，新北地院今再判曾女需賠償樂樂父母780萬餘元，可上訴。
判決指出，曾女領有保母人員丙級技術士執照，從102年3月9日起，以2萬2千元，受僱照顧樂樂，每托育2天可休息2天，每日24小時，同年6月10日下午2時許，曾女發現樂樂身體癱軟、嘴唇發白，直接以單手全掌按壓樂樂肝臟部位，發現樂樂情況仍未改善，曾女與丈夫將樂樂送醫，仍因壓迫性肝臟裂傷導致出血性休克死亡。
開庭時，曾女對樂樂過世也感到很難過，願賠償100萬元換取家屬原諒，但遭拒絕。樂樂父母另提民事求償，新北地院今判曾女須賠償樂樂父親支出殯葬費、扶養費及精神慰撫金共362萬餘元，另須賠償樂樂的母親418萬餘元。
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