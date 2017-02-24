前國策顧問陳璽安 涉挪用大學退撫金1.4億遭訴

2017-02-24 16:07

〔記者錢利忠／台北報導〕前國策顧問、稻江科技暨管理學院創辦人陳璽安，利用擔任私校教職員退撫離職資遣儲金管理委員會執行長之便，四度指示基金管理會幹事顏聖珠、稽核組長林秀春、會計組長黃靜惠，挪用世新大學等9間學校公款共1.4億多元，用來償還稻江貸款及女兒房貸；陳璽安、顏聖珠已認罪並歸還款項，台北地檢署今天依公益侵占罪將4人起訴。

檢方認為，陳璽安身為基金管理會執行長，竟為圖私利挪用鉅額款項，實屬不該，念其年紀已長且坦承犯行，已歸還侵占款項，建請法院量處適當之刑；顏聖珠已表悔悟，建請從輕量刑並給予緩刑機會；林、黃雖否認犯行，但2人是被迫配合，並無犯罪利得，均建請量處適當之刑。

起訴書指出，94年至97年間，陳璽安因財務出問題需周轉，涉在辦公室內指示顏聖珠等3人，配合他年度財務所需金額，挪用部分會員學校公款供他周轉，3人怕不從恐影響工作，遂同意配合，並於各年度7月會計師查核時，將前一年度挪用的公款存回。

94年11月間，顏聖珠受陳璽安指示，將世新大學的1196萬4666元、醒吾技術學院的687萬1272元、中華大學的960萬7476元，3張合計2844萬3414元支票，從基金會帳戶轉匯至稻江學院的營業部帳戶，其中2622萬餘元被用來償還稻江貸款，剩餘222萬餘元供陳璽安私用；直到95年6月至7月間，才陸續回存。

95年10月至11月間，顏聖珠將東吳大學的1506萬2313元、中華大學的971萬4573元、世新大學的1211萬5651元，3張合計3689萬2537元支票，從基金會帳戶轉匯至稻江帳戶，再分34次以現金提領出2987萬餘元，差額轉匯至不知情的陳璽安子女名下，96年7月才匯回。

96年11月間，顏聖珠將東吳大學的1568萬221元、元培技術學院的624萬5933元、中華大學的944萬553元、長庚技術學院的550萬5139元等，4張合計3687萬1846元支票，從基金會帳戶轉出至稻江帳戶，供陳璽安償還稻江及其私人貸款；97年7月才回存。

97年11月5日，挪用東吳大學的1607萬9880元、黎明技術學院的422萬1424元、元智大學的1076萬3557元、北台技術學院的737萬8190元等，4張合計3844萬3051元支票，用於清償陳璽安女兒的私人貸款，並於同月底陸續將侵占款項回存。