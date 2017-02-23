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首例！Uber司機性侵女乘客判刑7年4月

2017-02-23  13:02

〔記者余瑞仁／桃園報導〕35歲的陳姓Uber註冊駕駛，去年8月15日接獲派遣通知，前往台北市林森北路載到酒醉不醒女辣妹，卻將女乘客載往賓館性侵，今天被桃園地院依加重強制性交罪判處7年4月徒刑，可上訴，創下Uber司機性侵被判刑首例。

桃園地院判決指出，陳男去年8月15日凌晨3點多接獲Uber網路平台的派遣，前往台北市林森北路1家KTV搭載年輕且穿著性感的女子，他見女乘客喝得醉茫茫的說要到西門町某KTV和友人相會續攤。

陳男駕車抵達西門町後，發現女子已經醉倒在座位上，見有機可趁直接將車子開到桃園市龜山區1家汽車賓館，脫光對方衣物性侵得逞，還將女子丟在賓館內離去，女生隔天清晨清醒後發現受害報警。檢警根據車號與Uber派遣系統的行車歷史圖和行車軌跡、汽車旅館監視器，查出陳男作案。

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  • 陳姓Uber司機性侵女乘客被判刑，創下首例。圖為桃園地院法庭。（記者余瑞仁攝）

    陳姓Uber司機性侵女乘客被判刑，創下首例。圖為桃園地院法庭。（記者余瑞仁攝）

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