爭議烘焙坊美女老闆起底 爸是知名日本料理老闆

遭台中高檔烘焙坊求償59萬元的離職實習生，在議員陪同下出面控訴業者。（資料照，記者張菁雅攝）

2017-02-23 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕位於台中市七期重劃區的某高檔烘焙坊，爆出向不堪壓榨離職的實習生求償59萬元，餐廳彭姓女老闆甚至在LINE上面嗆，「告到學生退學！一路告到底！」事件引發社會公憤。有媒體起底彭女身分，發現她的父親就是知名日本料理店老闆，祖父則是遭綁票殺害的外科醫師，案件當年也震驚社會。

遭烘焙坊提告的王姓、呂姓餐飲科學生，去年7月來到該店實習，月薪僅2萬元，一天工作10幾個小時沒有加班費，還會被以各種理由扣薪，颱風天還要照常上班，而且老闆時常飆罵員工，「你是白癡嗎？你沒有腦嗎？」造成兩名學生因為睡眠不足、壓力太大，身體出現狀況。

根據《三立新聞》報導，彭女英文名字Lucy，時常上媒體宣傳她的烘焙坊，但她讓寵物麝香豬在店內趴趴走及有廚師抱著豬的畫面，之前就曾引起衛生爭議，但她還是成功為其餐廳打造出貴婦下午茶的形象，還曾經接下前副總統呂秀蓮的私人外燴服務。而彭女本身確是富二代，爸爸是老牌日本料理店的老闆，祖父則是外科醫師，名氣大到被綁架撕票，案件當年也曾震驚社會。