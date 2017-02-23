郭姓小模婦女病致下體紅腫？ 他提3大疑點

調查發現，郭姓小模因為婦女病下體紅腫，生前沒被性侵。（圖取自網路）

2017-02-23 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦W飯店郭姓小模命案，當時郭女被送醫時身上有土豪哥「8XL」超大內褲、下體還紅腫，被懷疑遭到性侵，但隨著案件偵結，原因也出爐，地檢署指出，檢驗後確定是婦女病造成下體紅腫，新聞曝光後也引起討論，有網友提出3大疑點，認為婦女病不太可能是下體紅腫的真正原因。

在偵辦時，參加毒趴的男子皆否認有與郭女發生性關係，現場其他女生也表示沒看到有人在現場發生性關係。檢警也用了高科技「多波域光源儀」（Alternative Light:Source，簡稱ALS），重返現場找精斑，皆無所獲，後來在郭女的下體沒驗出男性的DNA，確認她沒遭到性侵。法醫檢驗後也確定是婦女病才會造成郭女下體紅腫。

網友「timayta」在PTT上指出，ALS的偵測靈敏度是有極限的，且精液只要被稀釋10分之1左右，ALS就測不出來。如果有心人是在常見嘿咻的地方用力用洗潔精清洗過，床墊也使用防水罩，等警察來之前全部換過，也會測不到精斑。

針對郭女下體沒驗出DNA一事，timayta說，DNA用很容易破壞，如果有高人知道刑事微跡蒐證的秘訣，事先備有過錳酸鉀、過氧化氫等等高氧化能力的化學物質，將檢警會蒐證的被害人身體部位、私處多次刷洗，最後清水洗去這些化學物質，就能徹底除去 DNA，只是缺點會身體多處紅腫。

timayta認為，婦女病有很多，但是現在也沒說郭姓小模是哪種婦女病。陰道被戴保險套的抽插到紅腫發炎，也叫婦女病，如果是一般性侵通常是不可能準備保險套潤滑液的，但若是性愛趴，潤滑液和保險套會無限供應，有保險套的話別說精液，連愛滋病病毒都不會過去了。