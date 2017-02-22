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瓦斯桶貨車追撞 轟！故障小貨車瞬間起火

2017-02-22  17:43

〔記者陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕彰化台76線快速道路今日下午傳出火燒車意外，一部小貨車不明原因自撞外側護欄，先停駛於路肩等待救援，未料遭一部載滿瓦斯桶的大貨車從後方追撞，導致小貨車瞬間起火燃燒，造成黃姓駕駛身上95%燒傷，緊急送往醫院急救，目前插管，生命有極度危險。

第三公路警察表示，今日下午4點25分，台76線東向16.8公里處，有一部自小貨車不慎擦撞外側護欄，黃姓駕駛慢慢停往路肩等待救援，結果後方大貨車閃避不及，向前追撞，小貨車抵擋不住衝擊，車頭當場起火燃燒，由於追撞大後車載滿瓦斯桶，現場狀況相當危急。

消防人員表示，獲報後趕緊派遣9部消防水車抵達現場，由於肇事現場有不少瓦斯通，火勢蔓延一度充滿緊局面張，幸好都是空桶，火勢也在15分鐘內熄滅，才未釀成更大傷亡。

彰基副院長、體系發言人周志中醫師表示，駕駛黃姓男子除了雙腳底與會陰部、部分屁股沒有燒燙傷以外，其餘部位已經呈現焦黑3度灼傷，全身燒燙傷面積佔體表有95%已經插管，生命有極度危險，正於彰基燒燙傷中心繼續搶救。

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  • 台76線，一部裝滿瓦斯桶的大貨車追撞貨車，造成火燒車。（記者陳冠備翻攝）

    台76線，一部裝滿瓦斯桶的大貨車追撞貨車，造成火燒車。（記者陳冠備翻攝）

  • 小貨車遭追撞，車頭起火燃燒。（記者陳冠備翻攝）

    小貨車遭追撞，車頭起火燃燒。（記者陳冠備翻攝）

  • 一部裝滿瓦斯桶的大貨車追撞貨車，造成火燒車，幸好火勢及時撲滅，未造成巨大傷亡。（記者陳冠備翻攝）

    一部裝滿瓦斯桶的大貨車追撞貨車，造成火燒車，幸好火勢及時撲滅，未造成巨大傷亡。（記者陳冠備翻攝）

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