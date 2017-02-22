住家被搜索後 新北地政局副局長自殺身亡

住家被搜索後，新北市地政局副局長王聖文驚傳自殺。（資料照，記者何玉華攝）

2017-02-22 12:28

〔記者翁聿煌、鄭淑婷、陳慰慈／綜合報導〕新北市地政局副局長王聖文，21日早上因案住家被新北檢調搜索後，約下午3點就從桃園區8樓住處跳樓自殺，後來家人發現將他送醫搶救，但王聖文因全身多處挫傷、顱內出血不治身亡。

王聖文遺書：我沒有拿某某錢

警方發現，王聖文在住處留下一封遺書，遺書上頭提及兩個人的名字稱「我沒有拿某某某、某某某的錢」，在最後一刻沒有對家人交代任何隻字片語，因事涉敏感，警方未透露某某某是誰，警方已報請桃園地檢署檢察官相驗。

據悉，檢廉接獲檢舉李姓等9名業者，於建案申請相關執照過程中，涉嫌行賄新北市地政局副局長王聖文及台北市都發局2名公務員，新北地檢署昨指揮法務部廉政署，搜索王聖文與都發局及建管處各1名同仁住家，卻傳出王聖文在桃園自殺身亡。

檢方今表示，昨上午搜索時王與其妻子均在現場，王態度配合無異狀，執行過程平和順利，搜索完王並送廉政官下樓，強調昨僅搜索未約談王及其妻，不知王為何自殺。

李姓業者凌晨聲押獲准

新北地檢署昨訊問9名業者，檢察官今凌晨向法官聲押李姓業者獲准。

據了解，檢廉昨天搜索外，並同步派員到市府，會同政風處向地政局調卷，由地政局提供近年包括泰山塭仔圳，金山及新店中央新村北側等開發區的設計規畫及區域徵收作業及抵價地等資料。另並向台北市建管處調閱相關卷資料以釐清。

消息傳至地政局，同仁均感震驚，局長康秋桂至表哀痛，另一位副局長李素蘭說，調查單位昨天同步請局方提供近年處理的開發案，但還在進一步了解針對那一件案子。

王聖文從台北縣政府時期就進入地政局服務，一路從基層做到主秘，副局長，平常工作認真，待人不錯。（13：03更新）

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