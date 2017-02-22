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婦人跳河自殺 3民眾下水救人

2017-02-22  12:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名劉姓婦人疑因久病厭世，今上午11時許，到青年夜市旁鳳山溪跳河自殺，適逢3名年輕人路過發現，立刻下水救人上岸，警消據報趕赴現場，協助劉姓婦人送醫治療，所幸無生命危險。

警方調查，71歲劉姓婦人家住鳳山溪附近，今天上午11時許，疑因久病厭世，寫下遺書後，放在腳踏車上，停放在溪邊，隨即跳河自殺，剛好有3名年輕人路過，沿著邊坡下水救人，所幸該溪水不深，順利將劉婦救上岸。

鳳山警分局文山所員警據報趕赴現場，發現劉婦躺臥鳳山溪泥地草叢上，立即通知消防救護人員到場，經初步檢視婦人意識清楚，詢問原因係因久病厭世，將她送往長庚醫院就醫，目前狀況穩定，沒有生命危險。

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  • 警消協助劉婦送醫。（記者陳文嬋翻攝）

    警消協助劉婦送醫。（記者陳文嬋翻攝）

  • 警消協助劉婦送醫。（記者陳文嬋翻攝）

    警消協助劉婦送醫。（記者陳文嬋翻攝）

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