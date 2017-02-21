法院審理復興澎湖空難案 高勤官現身喊冤

2017-02-21 18:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前年7月23日復興澎湖空難，奪走49條寶貴人命，澎湖地檢署依業務過失罪嫌，起訴空軍馬公基地高勤官荊元武及馬公航空站塔臺管制席李佳峯，今日澎湖地方法院進行準備庭，前空軍馬公基地高勤官荊元武出面喊冤。

澎湖地檢署起訴書指出，馬公機場跑道僅有一條，兩端分別朝向北北東及南南西方向，名稱分別為02及20跑道，02跑道配置有儀器降落系統，落地能見度最低限制為800公尺；20跑道則配置有VOR〈距離及方向導引儀器〉非精確進場系統，落地能見度為1600公尺，723空難當日為麥德姆颱風來襲，復興駕駛申請由20跑道轉換02跑道未准，以至於釀禍。

以往從未露面的荊元武，今在律師林瓊嘉陪同下，首度打破沉默，由律師代表發言，認為本案檢察官以被告不同意使用02跑道有過失，這是對飛航安全嚴重錯誤，因為當時02跑道是順風下坡，在飛航規定是不利狀況，因此被告選擇不同意使用，是符合飛行員最基本的安全要求；同時在事件之前，因為颱風危險天氣，要求民航局關閉機場跑道，被民航局否決。

荊元武則表示，身為戰鬥機飛行員，保國衛民是天職、奉公守法是信條與承諾，今天公家單位出了任何事情，在事情真相尚未查出之前，都是由默默付出的軍警公教人員來承擔，嚴重的就是移送法辦，他就是一個明顯例子，被民粹誤導的結果，呼籲軍公教人員不要灰心，無聲不代表懦弱，而是對國家保有忠誠、責任，司法會還給全國民眾公道。

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