3度強暴女子只加重6個月 二審法官看不下.......
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子李健榕在2000年與2006年兩度性侵害女子，第一次判刑5年，第二次判刑7年，他又在去年夏天，見女子小芳與男友吵架走散，他計誘小芳上車，手掐脖子威脅「撞死妳」，性侵害小芳得逞，不料，台中地院一審卻依強制性交罪判處7年6月，只比第二次侵害「加重量刑」6個月，台中地檢署不服上訴，台中高分院二審也認為量刑太輕，沒有充分審酌李男的惡行，撤銷原判，改判徒刑9年。
台中地院與台中高分院判決書指出，國中肄業且離婚的李健榕（羈押中），2000年間性侵害女子判刑5年，出獄後又在2006年再度犯下性侵害罪，這次性侵害判刑7年，他於2014年1月出獄，卻於出獄不到1年半，去年6月27日凌晨，他開車行經台中市一家KTV前，見女子小芳（化名）與男友爭吵走散，他謊稱知道對方的行蹤，願意載小芳去找男朋友。
小芳六神無主，竟傻到相信陌生人的話，直到李男把車駛向偏僻處，小芳才察覺怪異，想跳車逃離，李男先威脅「撞死妳」，又多次掐住小芳脖子，強脫衣褲性侵害得逞。
台中地院一審時，李男坦承性侵害，但又辯稱「自己無法控制自己」，一審認為他惡性令人髮指，用暴力逞慾，嚴重影響社會治安與小芳身心，還一再推諉自己難以控制，欠缺悔悟之意，且在第二次性侵害執行完畢後的5年內再犯，屬於累犯應加重其刑，不過，卻只判刑7年6月，比第二次性侵害判刑7年，僅加重6個月。
台中地檢署認為量刑太輕，李男則認為量刑太重，雙方都上訴，台中高分院二審認為，李男雖坦承犯行，但一審沒有充分審酌李男的惡行，包括半夜計誘落單女子，施以暴力強制性交，對小芳身心造成莫大傷害，也嚴重危害社會安全，一審量刑太輕，撤銷原判決，二審改判徒刑9年，可以再上訴。
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