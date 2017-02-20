公園內摔手機引注意 警盤查意外查獲安毒

2017-02-20 10:49

〔記者曾健銘／新北報導〕三重警分局重陽派出所警員沈傳偉、陳璟台，昨日下午巡邏行經三重碧華街294巷口，發現26歲高男在公園內講電話，情緒激動下竟怒摔手機，警員見狀上前關切，孰料高男一見警察身影，嚇得語塞，警員直覺有異，清查其身分後發現他原來是轄區內治安顧慮人口，高男見紙包不住火，才主動交出藏在身上的安非他命，警訊後依毒品罪嫌將他移送法辦。

警方調查，目前無業的高男，不事生產，整天無所事事在外鬼混，當天下午高南接到母親來電劈頭就怒罵：「不肖子，整天在外鬼混也不回家！」高男不耐碎念，2人在電話中大吵，高男一氣之下當場把手機摔爛。

恰巧這一幕被巡邏警員看見，警員上前關切：「先生，你怎麼了嗎？需不需要幫忙？」高男驚見警員後眼神開始閃爍，才支支吾吾地說：「沒事啦，跟媽媽吵架！」警員察覺異狀，盤查身分發現他是治安顧慮人口，開始套話：「該不會是你還在吃藥才被罵吧？」高男自知難逃法網，主動交付口袋內1包總重0.29公克的安非他命以及吸食器，不僅摔爛手機還得被法辦，事後高男直呼：「真的有夠衰！」

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