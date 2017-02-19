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林園區深夜飄作噁化學氣味 居民疑工業區肇禍
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酒駕逆向撞人肇逃 邊睡邊開10分內被逮

2017-02-19  23:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有夠離譜！恆春一名張姓男子，今晚間10點左右從ktv喝完酒開車回家，沿途幾乎在睡夢中駕駛，在恆南路直接逆向撞上一對騎機車父女，警方循熱心網友線索，10分鐘內將他逮捕，酒測值高達1.35，還辯稱「不知道撞到人。」

「這酒測值幾乎是在睡夢中駕駛。」恆春建民派出所所長王君凱表示，張男肇事後，停在住家湖內路附近呼呼大睡，警方到場時，發現車子左前輪撞爆胎、保險桿也有撞擊痕跡，讓張男百口莫辯，訊後依公共危險及肇事逃逸等罪嫌法辦。

能在10分鐘內找到肇逃嫌犯，王君凱說，特別感激熱心網友提供影片，以及觀察住家附近可疑車輛，提供確切的線索，發揮警民網路雲端合作的高效率。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音（網友提供）

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  • 酒駕男子逆向撞機車騎士。（記者蔡宗憲翻攝）

    酒駕男子逆向撞機車騎士。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 酒駕男子逆向撞機車騎士。（記者蔡宗憲翻攝）

    酒駕男子逆向撞機車騎士。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 恆春建民派出所所長王君凱10分內抓到肇逃嫌犯。（記者蔡宗憲翻攝）

    恆春建民派出所所長王君凱10分內抓到肇逃嫌犯。（記者蔡宗憲翻攝）

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