封存再利用？核四廠被爆挪預算改建「麵包廠」
2017-02-19 22:17
〔即時新聞／綜合報導〕核四廠自2014年封存後，每年仍編列8億元預算進行封存作業，不過有核四員工爆料，指出核四廠將封存預算拿去改建麵包工房，還調派人力每天製作4、50個麵包，台電發言人林德福坦承該麵包工房是供內部員工使用，考量外界觀感不佳，預計在3月初關閉。
據《蘋果》報導，該核四員工指出，核四去年7月花了近40萬將廠內的烘衣廠改建為麵包工房，讓一名台電人員專職「做麵包」，並將委外保安監控人員調去支援抬原料、搬麵包，甚至承接訂單，獲利所得進入職福會，他痛批核四簡直成為「龍門麵包工廠」，認為政府應徹查。
台電發言人林德福回應，核四廠內數百名員工有需求，但核四廠位置購買麵包、餅乾不易，因此在廠內改建烘焙坊，員工利用閒暇時間製作，產品供內部使用，委外人員只是偶爾去幫忙，絕無專職做麵包、接訂單。考量外界觀感不佳，台電預計等員工手上的提貨券用完後，在3月初把麵包工房收掉。
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