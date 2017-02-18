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進口熱狗機夾藏海洛因闖關 市價達6千萬

毒販企圖以熱狗機夾藏海洛因進口，遭航警局安檢隊及海關查獲，該批毒品粗估市價約6千萬元。（記者朱沛雄攝）

2017-02-18  13:04

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕航警局安檢隊與關務署台北關於前天上午在榮儲快遞貨物進口專區進行例行查驗時，發現一件以「熱狗機」名義申報進口貨物的X光顯像有異，開驗後發現熱狗機底部夾藏6包白色磚塊狀之不明粉末，經送請交通部民用航空局航醫中心鑑驗後，驗出第一級毒品海洛英反應，毛重約為2195公克，市價約6千萬。

航警清查過濾相關資料後，昨天前往高雄市大寮區一帶，成功逮捕前來領貨的32歲男子吳政瑋，吳男向警方供稱，因目前工作不穩定又缺錢花用，才以新台幣3萬元代價幫一位網友代收貨物，不知道熱狗機內藏毒。航警今天上午訊後將吳男依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦，並持續追查幕後集團主嫌。

航警局表示，「毒品查緝」乃目前政府治安重點工作，航警局將持續加強邊境緝毒工作；航警呼籲，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣2千萬元以下罰金，民眾勿受販毒集團利誘而蹈觸法網。

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  • 毒販企圖以熱狗機夾藏海洛因進口，遭航警局安檢隊及海關查獲。（記者朱沛雄攝）

    毒販企圖以熱狗機夾藏海洛因進口，遭航警局安檢隊及海關查獲。（記者朱沛雄攝）

  • 毒販企圖以熱狗機夾藏海洛因進口，遭航警局安檢隊及海關查獲。（記者朱沛雄攝）

    毒販企圖以熱狗機夾藏海洛因進口，遭航警局安檢隊及海關查獲。（記者朱沛雄攝）

  • 毒販企圖以熱狗機夾藏海洛因進口，遭航警局安檢隊及海關查獲，32歲男子吳政瑋（右）前往取貨時遭航警逮捕。（記者朱沛雄翻攝）

    毒販企圖以熱狗機夾藏海洛因進口，遭航警局安檢隊及海關查獲，32歲男子吳政瑋（右）前往取貨時遭航警逮捕。（記者朱沛雄翻攝）

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