ETC補費通知郵資全民買單 高公局判賠7456萬

2017-02-17 14:26

〔記者楊國文／台北報導〕交通部高公局10年前委由遠通電收辦理高速公路電子收費（ETC）事宜，當時雙方約定，若用路人欠費，遠通電收應以掛號信通知補費並收50元手續費，不料103年立法院決議應先寄平信通知欠費，且免收手續費，事後遠通電收不滿額外增加營運成本，向高工局提告求償103年1月至105年2月支付郵資共7456萬元，高等法院認定求償有理，今天判高公局應如數支付7456萬元。

遠通電收具狀指出，其與高公局簽訂的合約中，不包含先寄平信通知欠費用路人此一項目，高公局在103年依立法院決議，對於未裝eTag或已裝eTag但餘額不足者，要求遠通電收先寄平信通知欠費用路人，每筆郵資4.7元，公司因此每月額外支出郵資300多萬元，要求高公局支付103年1月至104年8月底的平信催費郵資共5583萬元。

高公局主張，遠通電收與高公局簽訂電子收費契約，本身即有先以平信通知欠費用路人補繳通行費的義務，因此拒付平信催費郵資。

台北地院審理認為，雙方合約並未約定遠通電收應付平信催費郵資，且立法院對於立法、預算以外的決議，僅具建議性質，並不是法律，無拘束力，判高公局應支付平信催費郵資5583萬元。

高公局不服，上訴高等法院，遠通電收也提起上訴，趁勝追加求償高公局還應再支付104年9月至105年2月的平信催費郵資1873萬，共7456萬元。

高等法院認為，高公局和遠通電收簽訂電子收費契約時，遠通電收依約僅須以掛號郵信寄送繳費通知給欠費用路人，並無先以平信通知繳納的義務，今判高公局應如數支付7456萬元，仍可上訴。