| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
官田水雉園區水鴨驗出H5N6 今起休園14天 淡水3間工廠陷入火海 警消趕赴灌救 國道一號廂型車火燒車 現場濃煙密布
 首頁 > 社會

ETC補費通知郵資全民買單 高公局判賠7456萬

2017-02-17  14:26

〔記者楊國文／台北報導〕交通部高公局10年前委由遠通電收辦理高速公路電子收費（ETC）事宜，當時雙方約定，若用路人欠費，遠通電收應以掛號信通知補費並收50元手續費，不料103年立法院決議應先寄平信通知欠費，且免收手續費，事後遠通電收不滿額外增加營運成本，向高工局提告求償103年1月至105年2月支付郵資共7456萬元，高等法院認定求償有理，今天判高公局應如數支付7456萬元。

遠通電收具狀指出，其與高公局簽訂的合約中，不包含先寄平信通知欠費用路人此一項目，高公局在103年依立法院決議，對於未裝eTag或已裝eTag但餘額不足者，要求遠通電收先寄平信通知欠費用路人，每筆郵資4.7元，公司因此每月額外支出郵資300多萬元，要求高公局支付103年1月至104年8月底的平信催費郵資共5583萬元。

高公局主張，遠通電收與高公局簽訂電子收費契約，本身即有先以平信通知欠費用路人補繳通行費的義務，因此拒付平信催費郵資。

台北地院審理認為，雙方合約並未約定遠通電收應付平信催費郵資，且立法院對於立法、預算以外的決議，僅具建議性質，並不是法律，無拘束力，判高公局應支付平信催費郵資5583萬元。

高公局不服，上訴高等法院，遠通電收也提起上訴，趁勝追加求償高公局還應再支付104年9月至105年2月的平信催費郵資1873萬，共7456萬元。

高等法院認為，高公局和遠通電收簽訂電子收費契約時，遠通電收依約僅須以掛號郵信寄送繳費通知給欠費用路人，並無先以平信通知繳納的義務，今判高公局應如數支付7456萬元，仍可上訴。

廣告
  • 針對遠通電收以平信寄發繳費通知衍生的郵資問題，高等法院今日判高公局須支付7456萬元給遠通電收。（記者張嘉明攝）

    針對遠通電收以平信寄發繳費通知衍生的郵資問題，高等法院今日判高公局須支付7456萬元給遠通電收。（記者張嘉明攝）

  • 遠通電收訴請高公局支付三年多的eTag欠費郵資，高等法院認為求償有理，今判高公局應支付7456萬元。（記者楊國文攝）

    遠通電收訴請高公局支付三年多的eTag欠費郵資，高等法院認為求償有理，今判高公局應支付7456萬元。（記者楊國文攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： ETC 遠東電收 高公局
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：ETC補費通知郵資全民買單 高公局判賠7456萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.