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家務事鬧上臉書 軍官發文辱母「罪孽深重」 判賠

2017-02-16  09:50

〔記者鮑建信／高雄報導〕徐姓現役上尉軍官不滿媽媽寄不實存證信函，臉書PO文辱罵「罪孽深重」、「造成社會問題的亂源」等語，並有10多人按讚，橋頭地院認為已造成徐母名譽受損，判決賠償1萬元。

徐母指出，103年9月14日，其子在臉書公開以「我媽真是罪孽深重～把兩個小孩（媽寶）洗腦憑空捏造的事情～導致做出傷天害理的事情，現在是攻擊自己血源關係的人，以後是會造成社會問題的亂源」等文字辱罵她，並有18人按讚，導致其精神造受極大痛苦，要求賠償精神撫慰金11萬元。

徐姓軍官不否認指控，但指稱是因母親辦理離婚時，會在家中大聲咆哮、對他及親屬寄發不實存證信函，且對子女的教育比較負面，甚至對親屬提起各種民、刑事案件約40餘件，所以才有感而發PO文。

承辦法官調查，臉書內容並未客觀具體描述整體事件（例如徐母如何灌輸子女負面情緒？如何以濫訴、濫發存證信函方式指控親友？），反倒是情緒發洩指其母「罪孽深重」、「傷天害理」、「造成社會問題的亂源」等攻擊內容，並有10多名網友按讚，為人母親情何以堪？在審酌徐子經濟狀況等情形後，判決賠償1萬元比較合理。

據了解，徐姓軍官先前也以「原來我媽也有被害妄想症，連我也要被處理掉了，想搞到我沒工作」等語侮辱其母，被法院判決賠償2萬元。

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  • 現役軍官在臉書發文辱罵自己的母親「傷天害理、罪孽深重」，橋頭地院判賠母親1萬元。（資料照）

    現役軍官在臉書發文辱罵自己的母親「傷天害理、罪孽深重」，橋頭地院判賠母親1萬元。（資料照）

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