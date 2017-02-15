深坑驚傳警匪追逐！ 酒駕不停撞壞路旁賓士

2017-02-15 00:27

〔記者陳薏云／新北報導〕昨晚間11時許，新北市深坑區埔新街驚傳警匪追逐，目擊民眾表示警匪在面前飆車經過兩次，被包抄匪徒差點撞進全家，路邊的賓士車屁股更被撞爛，甚至更有民眾表示有聽到槍響，目前大批警力已趕往現場了解中。

目擊民眾表示，深坑區埔新街深夜相當寧靜，卻突然有大批警車鳴笛聲，接著甚至聽到槍響，警匪在埔新街來回追逐，最後嫌犯的車一頭撞上旁邊便利商店柱子才停下來，據警方初步了解，該駕駛疑似酒駕，在路上橫衝直撞，警方情急下朝右前輪開了一槍，終於制伏酒駕民眾，目前已將人帶回派出所釐清。