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觀光局發函勒令蝶戀花旅行社立即停業 明華園愛的波麗路台中登場
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北市勞動局人員 赴蝶戀花旅行社

2017-02-14  19:18

〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北市蝶戀花旅行社承辦的武陵農場賞櫻國旅團，昨發生遊覽車翻覆事故，造成33死、11人輕重傷。北市勞動局人員於下午約5時40分到蝶戀花旅行社，說要了解狀況。約至晚間6時40分離開。

勞動局人員表示，不方便透露相關內容，只想趕緊進入旅行社。下午旅行社外有大批媒體，但除了退費消費者、內部員工、旅行社認識的一、二位人員進入外，其餘人員無法進入，旅行社內部狀況無法得知。

在爆發已逝司機是否過勞爭論後約一個半小時，北市勞動局人員出現在旅行社門口，並由工作人員開門進入位於3樓的旅行社。

至於談了什麼，有沒有相關資料，北市勞動局人員表示不方便透露，追問後依然沒有回應。此外，晚間約6時30分，觀光局人員也將處分書送至旅行社，但處分書內容並未對外公布。

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  • 北市勞動局人員於下午約5時40分到蝶戀花旅行社。（記者聶瑋齡攝）

    北市勞動局人員於下午約5時40分到蝶戀花旅行社。（記者聶瑋齡攝）

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相關關鍵字： 勞動局 國道5號 蝶戀花旅行社 賞櫻團 車禍 遊覽車 遊覽車翻覆
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