過勞與否眾說紛紜 罹難駕駛班表終於曝光！

遊覽車翻覆33死，罹難司機班表曝光，他從2月1日至13日之中只有在10日休息1天，其他日子都有上班。（記者陳薏云攝）

2017-02-14 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆33死，罹難的康姓司機是否有超時或過勞工作的情況引發關注，旅行公會強調康男在事發前有休2天假，但家屬卻說他連上16天班，現在康姓司機班表終於曝光。

據《三立新聞》報導，從康男同事手中取得的班表顯示，他從2月1日至13日之中只有在10日休息1天，其他日子都是早班或特早班。事故發生的昨天（13日），康男更是從清晨5時30分上班，算一算當天上班時間超過15個小時。