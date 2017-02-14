快訊明華園愛的波麗路台中登場
過勞與否眾說紛紜 罹難駕駛班表終於曝光！
2017-02-14 16:34
遊覽車翻覆33死，罹難司機班表曝光，他從2月1日至13日之中只有在10日休息1天，其他日子都有上班。（記者陳薏云攝）
〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆33死，罹難的康姓司機是否有超時或過勞工作的情況引發關注，旅行公會強調康男在事發前有休2天假，但家屬卻說他連上16天班，現在康姓司機班表終於曝光。
據《三立新聞》報導，從康男同事手中取得的班表顯示，他從2月1日至13日之中只有在10日休息1天，其他日子都是早班或特早班。事故發生的昨天（13日），康男更是從清晨5時30分上班，算一算當天上班時間超過15個小時。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 友力通運名下123輛車 高達637筆違規紀錄未結案
- 國道車禍原因 賀陳旦：檢察官指揮調查中
- 警署女工程師國道遇死劫 鄰居感嘆她待人和善竟不復見
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 郭修彧擇偶條件 不殺人放火即可
- 釣友有福了！基隆嶼島礁開放磯釣將有法源
- NBA》想見詹皇一面 小球迷為腦麻兄寫信
- 數位創新面料 瑞士維氏機能升級
- 麻豆中興里農會選舉 有人30年未收過投票通知單
- 北加州水壩恐決堤 20萬人逃命
- 北市原民會委員 即起開放遴選報名
- 棒球》兒涉嫌殺女友遭逮 經典賽教練緊急返台
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 對PM2.5提對策 小英提「能源比」
- 鴨鵝不分、候鳥監測不足 專家轟農委會欺上瞞下
- NBA》女粉絲尖叫 林書豪情人節深情告白
- 歐洲大選年 法德荷義變數多
- 建20年未完工 福龍寶塔今法拍
- 玉里養鴨場確診H5N6 撲殺3000隻鴨
- 楊冪不是100分太太 劉愷威說了真心話...
- 勢不可擋的改革
- 國姓雙雄對決總幹事 「外鄉人」說惹議
- 張庭瑚操肌準備脫 女友未驗貨
- 經典賽》台灣隊今戰澳職冠軍 賽事直播看這裡
- 台灣燈會吉祥物遭爆未經授權 也未付設計費
- 文總明若再流會 內政部：將介入輔導
- 【閱讀小說】3之3 方清純／守鰥
- 防堵禽流感 市府加強禽場消毒 取締私宰
- 朝聖完葛萊美 Rain甜牽金泰希美國逛街血拼
- 台日職棒對抗賽 中職聯隊公布球衣
- 東南部外海規模4.8地震 台東、綠島震度2級
- 自由廣場》川習通話 美國導演
- 修法放寬車齡限制今遭國民黨批評 葉宜津這樣說...
- 蝶戀花駕駛未加勞保 恐無死亡給付
- 駕駛疑過勞釀33死 社民黨諷：客運業卻擋「七休一」
- 大OPPO明起預購 贈配件金誘人
- 去年第4季賺89.7億 友達EPS 0.93元
- 辦公椅競速賽 下月屏東比快
- 旺宏第4季續獲利 季增11％
- 原民土地劃設辦法今上路 僅納公有地遭批
- 219反空污遊行 醫師力挺
- 台東農漁會改選傳賄 1票喊出5000元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：過勞與否眾說紛紜 罹難駕駛班表終於曝光！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分