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友力：人車都是蝶戀花管理 撤照不公平

2017-02-14  15:08

［記者謝武雄／桃園報導］蝶戀花旅行社武陵農場賞櫻團，昨天晚上發生33死重大車禍，由於蝶戀花旅行社使用友力通運遊覽車，交通部長賀陳旦主持檢討會議時，宣布撤銷友力營業執照，對此，友力負責人黃河清表示，蝶戀花16輛遊覽車只是靠行，從車輛到駕駛都是由蝶戀花管理，撤銷營業執照，對友力並不公平。

黃河清表示，目前遊覽車公司執照是受管制，不能隨意申請，蝶戀花旅行社只有旅行社牌照，但沒有遊覽車公司車牌，因此只能靠行，蝶戀花旅行社16輛的遊覽車，每個月靠行費只有幾萬元而已，但車輛的購買、保養及駕駛的聘任、管理，都是由蝶戀花旅行社負責，友力公司完全沒有參與，如今出事後，所有責任都要友力公司承擔，根本沒有道理，更離譜的是，賀陳旦上午才宣布撤照，公司還未收到公文，觀光局就不准友力出車，讓業者完全沒有申訴的機會。

黃河清說，友力通運只有4輛車、4位司機，平常都是跑學校的交通車，靠行的遊覽車就有100多輛，除旅行社，還有個人靠行，如今交通部撤照，其他靠行車都受到波及不能出車，司機叫苦連天，也希望政府能考量這些人的生計。

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  • 肇事的友力通運遊覽車被撤照，圖為友力位於桃園新屋的公司。（記者李容萍攝）

    肇事的友力通運遊覽車被撤照，圖為友力位於桃園新屋的公司。（記者李容萍攝）

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