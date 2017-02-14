疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師

大學研究生陳男，涉嫌勒斃大他16歲的女老師。（記者楊政郡攝）

2017-02-14 10:33

［記者楊政郡／台中報導］台中某大學27歲陳姓研究生，在校因諮商輔導認識鄭姓未婚43歲女老師，兩人發展成男女朋友，今年2月6日，陳主動約鄭女外出，預計展開花東之旅，不料當天陳男在租屋住處因故勒斃鄭女，再將鄭女遺體運到南投山區丟棄，警方逮捕陳男後，昨日依陳男所述，到南投找到鄭女遺體，陳某後悔不已，供稱因當天他提出分手，但鄭女拒絕，吵架當中失手勒斃鄭女，事後他一直睡不著，全案依殺人罪移送法辦。

據了解，台中市警局一分局日前接獲鄭姓男子報案，指其胞妹於2月6日時告訴家人，當天要與朋友到花蓮旅遊，可是當天離家後卻音訊全無。

警方受理調查發現，鄭女平常與家人一起住在彰化地區，2月6日鄭女一早就坐陳男的機車回台中，回到陳某租住處就不見蹤影，警方鎖定陳男深入調查。

陳男坦承6日中午與鄭女因口角而發生衝突，陳供稱他提出分手，說要去花東之旅，只是藉口，但鄭女不從，兩人吵架，失手將女方勒斃，翌日清晨他去租車將遺體載往台14甲線清境山區丟棄。警方立即到請檢察官指揮，並由檢察官聲請羈押，隨即轉往南投山區漏夜搜尋，13日在陳嫌所述地點附近發現鄭女遺體，檢方相驗初步認定是勒斃。

據警方了解，就讀中部某大學研究所的陳男，102年在學期間因競選幹部失利，情緒起伏激烈，學校安排鄭女進行說明及諮商，兩人因而認識，並發展成男女關係。