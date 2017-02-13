老夫妻賞櫻國道遇劫獲救：車子突然不穩就翻了！
2017-02-13 23:48
〔記者陳薏云、張安蕎／新北報導〕隸屬台北市蝶戀花旅行社的遊覽車，今晚9點多載滿武陵農場賞櫻團返家時，在國道5號翻車，共造成，其中一對6旬老夫妻（李呂芬香、李東榮）被救出後送往新店區慈濟醫院，丈夫重傷、妻子輕傷，妻子送到醫院時不斷向醫生表示，車子突然就不穩，然後就翻車了！
慈濟外傷中心主任陳健博表示，64歲李姓丈夫臉部嚴重撕裂傷，右肩胛骨脫臼，因臉部大量出血一度影響呼吸，目前經搶救已無生命危險，而56歲的李姓太太則臉部挫傷，腳踝骨折，目前無生命危險。
妻子向醫師表示，當時車輛突然不穩，然後就翻覆，「很多人被壓在裡面，我們是被拉出來的。」目前已有檢察官到車禍現場進行調查，釐清詳細車禍原因。
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