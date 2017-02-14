遊覽車國道翻覆32死 歷年遊覽車重大事故回顧
［記者黃捷／台北報導］「蝶戀花」遊覽車公司的一輛遊覽車載著44名旅客，今天結束武陵農場賞櫻行程，晚上9時許行經國道五號接國道三號、南下往木柵的大轉彎處時，不明原因翻落邊坡，目前傳出32人死亡，12人受傷送醫，警消仍在全力搶救中。
歷年遊覽車重大事故回顧：
●1986年10月8日遊覽車台中縣谷關墜河事故，共計42死3傷。
●1990年12月20日自強號列車與遊覽車相撞事故，一輛遊覽車欲載客進入路竹大湖間西部幹線K374＋410公尺處平交道旁巷道內的飼料工廠，在平交道上倒車，遭自強號列車衝撞，遊覽車乘客25人死亡、27人輕重傷，自強號旅客7人受傷。
●2006年12月3日梅嶺遊覽車事故，隸屬八方通運遊覽車，搭載高雄市鼎金國小45名家長會家長、學生及志工，在台南市楠西區梅嶺路段翻車墜落20多公尺深的溪谷，車上22人死亡、24人輕重傷。
●2007年6月24日陽明山遊覽車墜谷事故，隸屬台灣租車旅遊集團的遊覽車，搭載新竹縣美商嘉康利公司員工及家屬29名，在陽明山的活動結束後，歸途行經仰德大道、永公路口，煞車失靈追撞小轎車後，打滑墬入100公尺深的山谷，造成8人死亡、25人輕重傷。
●2010年10月21日創意旅行社遊覽車事故，當時受梅姬颱風外圍環流、東北季風影響，宜蘭蘇澳鎮、南澳鄉降下超大豪雨，蘇花公路部分路段大量土石崩塌，隸屬創意旅行社的遊覽車當場墜海，車上26人全數罹難。
●2012年12月9日新竹尖石遊覽車事故，一輛搭載多位新北市泰山國小校友的遊覽車，行經竹60線道9公里處突然熄火，失控滑落山谷，造成13人死亡，10人受傷。
●2016年7月19日遊覽車火燒車事故，隸屬玫瑰石通運公司紅珊瑚車隊的遊覽車，在國道二號大園路段車頭起火燃燒，之後自撞護欄，車上陸客、司機及導遊26人全數罹難，全案經桃園地檢署偵查終結，認定為司機縱火自焚。
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