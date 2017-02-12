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3小孩的媽吞毒 機場安檢被逮

2017-02-12  12:45

［記者黃旭磊／高雄報導］3名小孩的媽藏毒於鞋內，過機場安檢線時想吞掉仍遭逮。

航警局高雄分局安檢隊中午表示，35歲張姓女嫌昨天傍晚5點10分許，搭乘立榮B7-8709由高雄飛往馬公班機，通過金屬探測門時形跡可疑，女安檢員發現右腳鞋襪內有不明物體，要求脫鞋取出，張嫌竟將疑似毒品吞入嘴內，並掙脫安檢員發狂猛叫，還往管制門外跑。

安檢隊長劉安民指出，張嫌疑將贓物藏於踝襪內，怒罵「你沒資格檢查我」，遭數名安檢員壓制，張母帶著3個子女在旁勸告，張嫌才吐出以衛生紙包裹之物品，經檢視疑似毒品吸食器及不明結晶物。

警方檢測不明結晶物呈現二級毒品安非他命陽性反應，隨後在張嫌隨身肩背包內查獲2包白色結晶物，左腳襪子內起出4包白色結晶物，檢測為安非他命合計7小包（毛重合計為7.01公克）。

警方表示，張女在澎湖有親戚，育有2子1女就讀幼兒園及小學，供稱「因獨力撫養一家老小，生活感到極大壓力，才藉由吸食安毒來紓解壓力」，沒想到難逃法網，在孩子面前作最糟糕示範。

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  • 張嫌先假意受檢。（記者黃旭磊翻攝）

    張嫌先假意受檢。（記者黃旭磊翻攝）

  • 女安檢員要求張嫌（右）交出踝襪內物品。（記者黃旭磊翻攝）

    女安檢員要求張嫌（右）交出踝襪內物品。（記者黃旭磊翻攝）

  • 張嫌稱「你沒資格檢查我」，遭安檢員制服。（記者黃旭磊翻攝）

    張嫌稱「你沒資格檢查我」，遭安檢員制服。（記者黃旭磊翻攝）

  • 航警查獲安非他命7小包（毛重7.01公克）。（記者黃旭磊翻攝）

    航警查獲安非他命7小包（毛重7.01公克）。（記者黃旭磊翻攝）

  • 張嫌遭安檢員制服。（記者黃旭磊翻攝）

    張嫌遭安檢員制服。（記者黃旭磊翻攝）

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