| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
法國核電廠爆炸 救援團隊趕抵現場 疑有人受傷 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 社會

迷姦酒女拍影片 「禿版李宗瑞」判賠40萬

2017-02-09  17:47

［記者黃捷／台北報導］「禿版李宗瑞」林姓男子多年前邀約酒吧小姐柔柔（化名）外出喝酒，卻在酒裡下藥，待柔柔意識昏沉後帶至旅館性侵，還全程錄影。檢警逮捕他時，竟在他電腦內找到大量偷拍影片，認定至少9女受害，刑事部分歷經一、二、三審，最高法院依加重強制性交等罪，重判18年徒刑定讞，民事部分，士林地方法院今判林男須賠償柔柔40萬元，可上訴。

判決指出，林男是某機電設備承包公司負責人，2011年間在日式酒吧認識柔柔，某日約她下班後至酒店喝酒，卻趁機在酒中摻入具暫時性失憶、昏睡、幻覺等效果的藥物，柔柔才喝2罐啤酒就變得昏沉，意識模糊不清。

林男隨後將柔柔帶往旅館，不僅拍攝裸照，還以手指猥褻、性侵得逞，並將影片儲存在電腦硬碟「好影片」資料夾內。

開庭時，林男以自拍影片佐證，辯稱柔柔可以自行淋浴，還能與他對話，直指柔柔當時清醒，是合意性交；柔柔則稱她只是單純應酬，無意與林男發生性行為，但因當時頭暈，意識很昏沉，過程根本記不清楚。

法官勘驗影片時，發現柔柔淋浴時熱水過燙，卻淋到2、3度灼傷才有反應，認定當時已遭迷昏，而她雖意識不清，被林男指侵時，仍有用手擋抵抗，口喊「我不要」，明顯不願與林男發生關係。

柔柔聲稱，事發後她終日以淚洗面，都不敢跟朋友提起此事，甚至有輕生念頭，求償精神撫慰金400萬元；法官則認為，柔柔貞操權遭侵害，但要求金額過高，酌減為40萬元。

廣告
  • 「禿版李宗瑞」林姓男子多年前邀約酒吧小姐柔柔（化名）外出喝酒，卻在酒裡下藥，待柔柔意識昏沉後帶至旅館性侵，還全程錄影。（資料照，記者朱沛雄攝）

    「禿版李宗瑞」林姓男子多年前邀約酒吧小姐柔柔（化名）外出喝酒，卻在酒裡下藥，待柔柔意識昏沉後帶至旅館性侵，還全程錄影。（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 下藥性侵 加重強制性交 迷姦
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：迷姦酒女拍影片 「禿版李宗瑞」判賠40萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.