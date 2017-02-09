迷姦酒女拍影片 「禿版李宗瑞」判賠40萬

2017-02-09 17:47

［記者黃捷／台北報導］「禿版李宗瑞」林姓男子多年前邀約酒吧小姐柔柔（化名）外出喝酒，卻在酒裡下藥，待柔柔意識昏沉後帶至旅館性侵，還全程錄影。檢警逮捕他時，竟在他電腦內找到大量偷拍影片，認定至少9女受害，刑事部分歷經一、二、三審，最高法院依加重強制性交等罪，重判18年徒刑定讞，民事部分，士林地方法院今判林男須賠償柔柔40萬元，可上訴。

判決指出，林男是某機電設備承包公司負責人，2011年間在日式酒吧認識柔柔，某日約她下班後至酒店喝酒，卻趁機在酒中摻入具暫時性失憶、昏睡、幻覺等效果的藥物，柔柔才喝2罐啤酒就變得昏沉，意識模糊不清。

林男隨後將柔柔帶往旅館，不僅拍攝裸照，還以手指猥褻、性侵得逞，並將影片儲存在電腦硬碟「好影片」資料夾內。

開庭時，林男以自拍影片佐證，辯稱柔柔可以自行淋浴，還能與他對話，直指柔柔當時清醒，是合意性交；柔柔則稱她只是單純應酬，無意與林男發生性行為，但因當時頭暈，意識很昏沉，過程根本記不清楚。

法官勘驗影片時，發現柔柔淋浴時熱水過燙，卻淋到2、3度灼傷才有反應，認定當時已遭迷昏，而她雖意識不清，被林男指侵時，仍有用手擋抵抗，口喊「我不要」，明顯不願與林男發生關係。

柔柔聲稱，事發後她終日以淚洗面，都不敢跟朋友提起此事，甚至有輕生念頭，求償精神撫慰金400萬元；法官則認為，柔柔貞操權遭侵害，但要求金額過高，酌減為40萬元。