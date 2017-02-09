雲林水林順天宮 發現近600年的宣德爐

2017-02-09 14:45

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林水林鄉蕃薯厝順天宮籌辦一年一度元宵文化祭活動，整理廟內古文物意外發現一個銅製古香爐，底部刻有「大明宣德年製」字樣，由於「宣德爐」真品罕見，廟方如獲至寶，也將委請專家鑑定真偽。

順天宮奉祀媽祖，因所在地是蕃薯厝又稱「蕃薯寮媽」，從清康熙創廟至今有340多年，順天宮主委吳盈昌表示，每年元宵節蕃薯媽連續3天夜巡遶境，廟方會發給各家戶大符，重頭戲是「射火馬」，即在竹編或紙紮馬上綁上沖天炮，點燃後直到整匹馬燃燒化為灰燼，另外還會燃放「面桶炮」炸轎。

吳盈昌指出，蕃薯媽元宵遶境活動是村內重要慶典，許多旅外村民都會返鄉參與，今年廟方擴大舉辦，整理多項廟內具有歷史的文物，包括道光年間的石雕香爐、木刻平安符、村內清朝舉人洪近其贈送給廟的籤印等。

今天還在儲藏室內發現一個銅製香爐，仔細考究發現竟是「宣德爐」，廟方人員如獲至寶，許多村民得知也跑到廟裡查看。

吳盈昌與廟方委員們歡迎大家元宵節到順天宮欣賞古文物及體驗地方元宵遶境射火馬活動。