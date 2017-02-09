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接到「你的健保卡違規使用」電話 健保署：是詐騙
2017-02-09 11:06
［記者王秀亭／台東報導］台東地區這兩天有不少民眾接獲「你的健保卡違規使用。」的詐騙電話，造成健保署台東聯絡辦公室詢問電話接不停，今天上午短短一小時內，就有3名民眾直接拿著健保卡到辦公室問仔細，健保署提醒，健保署不會用電話通知。
81歲洪姓阿嬤今天上午焦急地拿著健保卡到健保署台東聯絡辦公室，開口就問「我的健保卡用太多次不能用了嗎？」細問之下，洪阿嬤一大早接到電話，直說健保卡違規使用，左思右想最近確實牙醫看了好幾次，多是自費項目，一聽對方指示按9轉專人服務，直覺有問題，還好離台東辦公室近，親自問比較安全。
不只洪阿嬤，家住台東市的吳小姐今天上午也帶著一家四口的健保卡到辦公室查詢，同樣是「健保卡使用違法」，家人擔心不能用，電話中對方無法明確指出是誰違法使用，加上口音不像台灣人，又要提供身分證號碼，警覺有問題。
健保署東區業務組台東聯絡辦公室專員林美華表示，詐騙電話一直都存在，台東地區最近詢問健保卡狀況的民眾確實增加，多數詐騙藉口是違規使用或遭鎖卡，提醒民眾，健保署不會因任何經濟狀況，損及民眾就醫權益，只會用公文通知事項，不會以電話通知，民眾一旦接到要按9接專人服務，或要打其提供的服務專線，都不要相信，直接拿出健保卡，撥打卡片背面的0800服務專線，或165反詐騙專線，也可親自到健保署問仔細。
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