「超跑女神」涉吸金 被害人中風母上門討嘸錢

2017-02-08 19:00

〔記者錢利忠／台北報導〕被車友封為「超跑女神」的37歲林姓女子，被控假借投資「驗資」公司之名，吸金詐騙上億元，有被害人血本無歸，連父母罹癌的醫藥費都沒著落，林女卻還帶母親遊杜拜、阿布達比；台北地檢署先前指揮調查局台北市調查處搜索並約談林女，她訊後已被依詐欺等罪羈押；被害人「Chloe」走投無路，今天推著中風坐輪椅的老母親，向林母哭喊還錢。

檢調獲報，99年至105年間，林女自稱在杜拜經商，平日以市價超過千萬元的賓士SL63超跑、賓利等高檔名車代步，在車友圈中小有名氣，面容姣好的她，因此被車友封為「超跑女神」；如今卻有不少科技新貴及車友上當受騙，有受害人甚至被騙光積蓄，連母親住院的醫療費都付不出來。

上月中旬，檢調發動搜索並約談林女，訊後認定她涉及吸金詐騙，且不法所得恐逾億元，依詐欺罪將她聲押禁見獲准；據悉，林女先前被台北市調處約談時，還一度口出狂言：「我就是沒錢還，就是要被關！」

Chloe今天下午推著中風坐輪椅的老母親到林女住處，拿出匯款單等物證，聲淚俱下地向林母討債；林母不願面對，僅隔著鐵門回應，指女兒的事與她無關，並聲稱超跑是她花錢買的。

檢調調查，林女四處找人投資「驗資」公司，起初會依投資比例支付利息，但投資者本金累積愈來愈多，她便開始以各種理由迴避付息，甚至在LINE上回嗆投資者「要拿回全額，你知道，我是沒有辦法…我寧願你去告我」。

投資林女300多萬元的Chloe，原以為投資100萬每月可領2萬利息，便一次支付4年期共約300多萬，卻落得血本無歸，連孩子學費、母親住院費用都無力周轉，向林女討錢，林女卻傳LINE推託，稱帶母親到阿布達比玩，還傳大清真寺照片及手機GPS定位資訊給Chloe；被錢逼急的Chloe，找姪子一同赴林女住處要錢，反被林女提告妨害秘密及妨害自由，現仍在士林地檢署調查中；她今天受訪時聲淚俱下，道盡被騙錢還挨告的無奈。

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