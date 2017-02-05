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殺害子女再自殺事件 每年至少6童受害

2017-02-05  19:19

〔記者林惠琴／台北報導〕今日台北市北投區發生一起人倫悲劇，疑似父親殺害3名子女再自殺身亡，震驚社會，不過，衛福部統計，如同今日案件殺子女後再自殺的受害兒童，過去5年均有相關的案件，受害兒童介於6人至10人不等。

根據衛福部統計，因為虐待致死的受害兒童、以及殺子女後再自殺的受害兒童，2012年分別有17人、10人；2013年有11人、7人；2014年有3人、6人；2015年有10人、6人；2016年則是13人、6人，也就是說每年都有類似的悲劇持續發生中。

衛福部保護服務司長張秀鴛指出，今日案件的家庭從無家暴或兒虐的通報紀錄，也不是屬於低收入戶或中低收入戶等經濟弱勢，完全是突發的事件，詳細狀況仍有待進一步了解；目前台北市社會局已經開案處理，最擔心的就是倖存16歲少女的心理復原情形，後續會再提供相關的心理輔導資源，必要時介入協助。

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  • 台北市北投區5日發生父殺子人倫悲劇。警方獲報後，前往案發現場鑑識。（記者張嘉明攝）

    台北市北投區5日發生父殺子人倫悲劇。警方獲報後，前往案發現場鑑識。（記者張嘉明攝）

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