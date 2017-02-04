| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

警方眼尖 發現迷路老婦是協尋人口

2017-02-04  16:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍興派出所警員金守奎、徐珮柔3日晚間行經中壢區龍岡圓環時，發現83歲吳姓老婦，獨自在路口徘徊，就趨前關心。員警們眼尖馬上認出，老婦就是臉書社團「我是中壢人」網友PO網協尋的人，趕忙通知老婦的家人，前來帶她返家。

警方說，老婦當時在龍岡圓環旁的路口徘迴，因夜色黑、加上車多，險象環生，員警趕忙趨前關心，老婦卻直說：「不要拉我，我要去找我的朋友！」

雖然老婦身上沒帶身分證件，但員警眼尖，認出老婦是臉書社團「我是中壢人」網友PO網協尋的家人，趕忙撥打臉書上留下的聯絡電話，通知老婦的家人將她平安帶回家。

家人說，老婦有輕微中風、記憶力也不好，當天趁家人不注意，從平鎮區南平路住家外出，就迷了路，還好警方及時伸援，才沒發生意外。

廣告
  • 警方協助吳姓老婦（左）平安返家。（記者周敏鴻翻攝）

    警方協助吳姓老婦（左）平安返家。（記者周敏鴻翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：警方眼尖 發現迷路老婦是協尋人口


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.