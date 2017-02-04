警方眼尖 發現迷路老婦是協尋人口

2017-02-04 16:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍興派出所警員金守奎、徐珮柔3日晚間行經中壢區龍岡圓環時，發現83歲吳姓老婦，獨自在路口徘徊，就趨前關心。員警們眼尖馬上認出，老婦就是臉書社團「我是中壢人」網友PO網協尋的人，趕忙通知老婦的家人，前來帶她返家。

警方說，老婦當時在龍岡圓環旁的路口徘迴，因夜色黑、加上車多，險象環生，員警趕忙趨前關心，老婦卻直說：「不要拉我，我要去找我的朋友！」

雖然老婦身上沒帶身分證件，但員警眼尖，認出老婦是臉書社團「我是中壢人」網友PO網協尋的家人，趕忙撥打臉書上留下的聯絡電話，通知老婦的家人將她平安帶回家。

家人說，老婦有輕微中風、記憶力也不好，當天趁家人不注意，從平鎮區南平路住家外出，就迷了路，還好警方及時伸援，才沒發生意外。