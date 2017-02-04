平鎮早餐店火警 釀母女2人葬身火窟悲劇
2017-02-04 14:45
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區環南路上一處早餐店今天凌晨近4點發生火警，釀2死3傷悲劇，死者是共同經營早餐店的母女62歲林姓、30歲宋姓女子，消防隊員說，初判是早餐店的鐵捲門馬達電線短路走火，才引起火災。
早餐店發生火警後，桃園市政府消防局動員32人、19輛消防車等各式車輛前往灌救，先架梯救出起火早餐店隔壁的住戶張姓女子（52歲）、宋姓男子（29歲），再用雲梯車救下逃到3樓頂的宋姓女子（36歲），消防隊員說，宋女披著襯衫、打著赤腳逃出火場，卻仍一臉驚恐地直說：「媽媽、妹妹還在裡面。」
消防隊員共花了40分鐘撲滅火勢，同時間也有人冒險進入屋內逐層搜索，不幸在1樓後方廁所發現受困的母女倆，都已經沒有呼吸心跳，緊急將母女倆送醫搶救，仍回天乏術。另3人也因嗆傷被消防隊員送往醫院治療，還好都無大礙。
起火的早餐店位於國中大門正對面，平日是學生上學買早餐的地點，罹難的母女倆家人說，隔壁民宅也是早餐店、同樣利用自宅做生意，且屋主是堂兄弟，死傷者也有堂姐弟或妯娌等關係，平日各自做生意，相處融洽，如今一把火釀成不幸意外，讓家人非常難過。
消防隊員說，發現早餐店起火時，住在3樓的宋家姐姐往屋頂跑，宋母林女叫醒睡在2樓的宋家妹妹後，齊往一樓跑，卻發現一樓沒路可逃，才躲入廁所，難逃死劫。
警方與消防局派員調查，初判是鐵捲門馬達電線短路走火，財物損失約20萬元，已排除外力介入或人為縱火等可能，消防隊員呼籲「火災發生千萬不要再躲浴室了」，他們說，浴室門板大部分為塑膠或木門，無法防火，且未封住浴室門板的通氣口，濃煙會從縫隙向內竄，嚴重威脅避難者的生命安全。
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