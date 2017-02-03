小開慶生租總統套房開毒趴 14人狂High24小時被逮
2017-02-03 16:39
自備水母真空音響開毒趴。（記者洪臣宏翻攝）
〔記者洪臣宏／高雄報導〕李姓小開慶生，租下汽車旅館總統套房開毒趴，還租用高檔音響助興，相當豪奢，14名男女High了約24小時，K菸味道外洩被查獲，壽星還覺得掃興，唉聲嘆氣說：「生日泡湯了。」
仁武警分局鳥松分駐所2月1日接獲通報，鳥松區忠誠路某汽車旅館疑似有人開毒趴，所長紀淑如通報線上警組共同查察，進入513號房內K菸撲鼻，房內9男5女都還一臉恍神，警方在游泳池旁陽台起出K他命及K盤，房間桌上有MDMA毒咖啡包等證物。
警方調查，這場毒趴是為了慶祝李姓小開21歲生日而舉辦，委由25歲莊姓友人代為租房，不僅選了2萬5千元的豪華總統套房，自己帶來水母真空音響，還花了1萬元租高檔音箱，一行人於1月31日下午就進住，徹夜狂歡。
李男被捕當天適逢生日，他應訊時表示，生日趴的所有費用都是由他支付，毒品也是他無償提供。現場部分男女否認吸毒，警方除了採尿送驗，全依毒品罪嫌送辦。
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