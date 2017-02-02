8旬嬤闖國道 紅斑馬救援、她苦惱沒帶錢

2017-02-02 15:37

〔記者李容萍／桃園報導〕家住桃園市中壢區的83歲郭姓阿嬤，昨天晚上誤闖國道，國道公路警察局第一公路警察大隊接獲用路人報案，在國道2號東向6.5公里大竹路段有行人，立即調派線上巡邏車前往查看，巡邏車於5分鐘內迅速抵達，員警請她坐上警車比較安全，她說如果坐這個車回家，會被兒子罵她「趴趴走」。

國道員警獲報駕駛紅斑馬前往救援，發現阿嬤走在國道外側路肩，身旁車輛呼嘯而過相當危險，時值夜晚天氣嚴寒冷風直吹，阿嬤僅穿著單薄衣物，員警立即下車上前關懷，並引導她坐上警車。

員警研判阿嬤應該是從大竹交流道上來，走了將近2公里，員警詢問她住處時，阿嬤只說住在信義國小附近，不記得家裡電話，口中念念有詞，表示身上沒帶錢，要走路回家，王姓員警請她上車，阿嬤說如果坐這個車回家，會被兒子罵，員警耐心安撫才載她回駐地休息。

郭男表示，母親的年事已高，有些失智現象但身體還很硬朗，晚間9點發現母親不見，心急如焚趕到派出所報案，沒多久就接到警方通知，不知母親獨自走上高速公路這麼危險的地方，再三感謝員警能即時抵達，讓母親免於發生意外。

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