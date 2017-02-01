東海岸警局免費開放帳篷區 遊客竟闖警察宿舍盥洗
2017-02-01 16:20
［記者王秀亭／台東報導］台東東海岸4個分駐、派出所免費開放帳篷區，春節連假期間竟有露營者擅入員警宿舍，使用盥洗設備，分駐所員警怒在私人臉書PO文抗議「派出所兼遊客露營區」的業務，縣警局表示，會再內部研議調整相關作法，或改為休憩區。
PO文員警指出，員警要自己整理露營區環境，打掃浴廁、除草，每天都有一大堆的「垃圾、回收、廚餘」，亂丟的為數不少；加上台灣人普遍沒有珍惜資源概念，尤其是免錢的，造成所內水電用量超過補助，還得由所內同仁分攤。
PO文者表示，春節連假期間竟然有遊客跑到員警宿舍內盥洗，只是學長們太善良，若是自己在場可能將惡質遊客法辦，如今只能在露營區周圍張貼溫馨小語，提醒遊客不要硬停警車停車棚、落實垃圾分類，更不要擅入員警宿舍、擅用洗衣機。
雖然員警在自己臉書張貼，卻意外受到迴響，不少民眾紛紛分享，不到一天已有340次分享，也寫下遇到惡質露營客的經驗。
台東縣警局公關科科長劉正達表示，全台東僅東海岸都蘭、都歷、長濱及樟原4個分駐、派出所設置露營區，總共有13個帳位，是93至95年間由東管處協助設置，以推動地方觀光，設置迄今10餘年來使用率高，少數劣質使用者確實造成員警負擔。
對於員警PO文，劉正達說，從102年起全縣分駐、派出所水電費用已由縣警局統一支付，無派出所自行分攤超額費用情形，但帳篷區的設置確實造成員警的行政負擔，而該名員警是在私人臉書PO文，不會究責。
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