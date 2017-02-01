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三峽北大特區大樓玻璃帷幕碎裂4次 住戶好怕！

新北市樹林學成路哈佛學園4期建案，頻傳玻璃帷幕碎裂，住戶驚呼下起玻璃雨，憂心砸傷人，要求管委會改善。（擷取自網頁；記者吳仁捷翻攝）

2017-02-01  14:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽北大特區一棟大樓驚傳玻璃帷幕碎裂，大量玻璃碎片直接掉落人行道，鄰近住戶人心惶惶，憂心砸中路人，後果恐不堪設想，三峽警分局與當地里長接獲轉報，已向管委會反應，但管委會告知已向建商溝通，但不順利，若不慎砸傷人恐涉及公安，三峽警分局已介入瞭解。

讀者爆料，這間發生玻璃帷幕碎裂，砸落人行道的建案位於樹林區學成路，為哈佛學園四期建案，鄰近住戶怒斥「通常一次是偶然，兩次是巧合，超過三次就是施工品質的問題了」，為了各位生命安全，請大家繞道或加速經過，更請管委會盡快對陽台玻璃體檢，不要拿路人生命開玩笑了。

讀者更怒斥，好幾次玻璃掉落，都幸運沒人受傷，但住戶們連出門都不安全，已報警及向龍學里辦公室反應；三峽警分局北大派出所獲報，表示已向該棟大樓管委會反應，要求儘速改善。

警方說，台北市曾有大樓外牆磁磚突然剝落，砸傷行經的鄭小妹，造成鄭小妹頭蓋骨擊碎，留下跛行後遺症，因事發時該大樓尚未成立管理委員會，台北地檢署認為外牆屬住戶共有，依過失重傷害罪，起訴十二戶共十三名建築物所有權人；警方將持續關切後續處置，並轉報工務局列管，避免釀成公安。

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  • 新北市樹林學成路哈佛學園4期建案，頻傳玻璃帷幕碎裂，住戶驚呼下起玻璃雨，憂心砸傷人，要求管委會改善。（擷取自網頁；記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林學成路哈佛學園4期建案，頻傳玻璃帷幕碎裂，住戶驚呼下起玻璃雨，憂心砸傷人，要求管委會改善。（擷取自網頁；記者吳仁捷翻攝）

  • 新北市樹林學成路哈佛學園4期建案，頻傳玻璃帷幕碎裂，住戶驚呼下起玻璃雨，憂心砸傷人，要求管委會改善。（擷取自網頁；記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林學成路哈佛學園4期建案，頻傳玻璃帷幕碎裂，住戶驚呼下起玻璃雨，憂心砸傷人，要求管委會改善。（擷取自網頁；記者吳仁捷翻攝）

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